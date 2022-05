Voor de HomePod en HomePod mini is software-update 15.5 beschikbaar. In deze update vind je geen nieuwe functies, maar wel verbeterde prestaties.

Nu de HomePod mini sinds een paar maanden in Nederland verkrijgbaar is, zijn software-updates voor de HomePod in eens ook een stuk interessanter om te volgen. Apple brengt geregeld nieuwe updates uit. Hoewel er soms nieuwe functies toegevoegd worden, gaat het bij dergelijke tussentijdse updates vaak om bugfixes en verbeterde prestaties. Zo ook met HomePod software-update 15.5, die nu uit is.



HomePod software-update 15.5 is uit

Apple maakt in de update-omschrijving geen melding van wat er precies verbeterd is. Apple spreekt dan ook over “probleem­oplossingen voor je HomePod”. Mocht er meer bekend worden over welke verbeterde prestaties er zijn en of er nog beveiligingsproblemen opgelost zijn, dan lees je dat in dit artikel. Het is belangrijk om je Apple-producten up-to-date te houden, ook al wordt er ogenschijnlijk niets nieuws aan de update toegevoegd.

Dit zijn de releasenotes voor HomePod software-update 15.5:

Softwareversie 15.5 bevat ook algemene prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

HomePod software-update 15.5 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

