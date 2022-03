HomePod software-update 15.4 is uit. Deze versie brengt een handige nieuwe functie naar Nederlandse HomePod-gebruikers. In de update is namelijk de Nederlandse stemherkenning toegevoegd.

De HomePod en HomePod mini krijgen er in Nederland een nieuwe functie bij. Nadat in december al de Nederlandse Siri aan de HomePod toegevoegd werd, is Apple met software-update 15.4 weer een stapje verder gegaan. In deze versie is namelijk ook de stemherkenning toegevoegd. Zo weet de HomePod niet alleen dát er gesproken wordt, maar ook door wie.



HomePod software-update 15.4 beschikbaar

De stemherkenning maakt het mogelijk om de spraakfuncties van de HomePod door meerdere mensen te gebruiken. Iedereen die deel uit maakt van het HomeKit-huis, kan de HomePod en HomePod mini vragen stellen en gebruikersspecifieke opdrachten geven. Je kan berichten sturen, agenda-informatie opvragen, herinneringen instellen en meer. Dit maakt allemaal deel uit van de persoonlijke verzoeken van de HomePod. Dankzij stemherkenning weet de HomePod (mini) wie er spreekt en gebruikt dan het juiste account.

Bekijk ook Persoonlijke verzoeken op HomePod (mini): berichten versturen, notities maken en veel meer Hoe werkt de HomePod met berichten, notities, herinneringen en agenda-afspraken? In deze tip lees je over persoonlijke verzoeken op de HomePod (mini) en welke opdrachten je kunt geven om notities, berichten en herinneringen te maken en te bewerken. Bij elk onderwerp geven we suggesties voor vragen.

Wij ontdekten de komst van Nederlandse stemherkenning in de HomePod 15.4-update afgelopen maand al. Met de functie kan ook iedereen in huis zijn of haar eigen persoonlijke favoriete muziek opstarten met de HomePod. De release van de HomePod mini in Nederland staat gepland voor ergens eind maart.

Bekijk ook Release HomePod mini in Nederland en België officieel: vanaf deze datum is hij te koop De release van de HomePod mini in Nederland en België is nabij. Apple heeft officieel laten weten wanneer de speaker in Nederland officieel uitgebracht wordt. Sinds december spreekt Siri op de HomePod al Nederlands.

Releasenotes HomePod softwareversie 15.4

Dit zijn de officiële releasenotes van deze update zoals die door Apple is vrijgegeven:

Softwareversie 15.4 maakt het mogelijk om de HomePod te verbinden met een wifinetwerk waarvoor extra inlogstappen zijn vereist, zoals bijvoorbeeld in hotels of slaapzalen. Ook is er ondersteuning toegevoegd voor Siri-stemherkenning voor het Nederlands (België, Nederland) en Frans (België). Deze update bevat ook prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

HomePod software-update 15.4 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Bekijk ook Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.