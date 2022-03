Voor de Apple Watch heeft Apple watchOS 8.5 uitgebracht. De update werd de afgelopen maanden getest en is nu voor iedereen met een geschikte Apple Watch beschikbaar. Wat is er allemaal nieuw in watchOS 8.5?

Samen met alle andere updates voor de iPhone, iPad, Apple TV en meer, brengt Apple nu ook watchOS 8.5 uit. De update brengt drie zichtbare verbeteringen naar de Apple Watch. Dit zijn functies die je ook al in iOS 15.4 vindt, maar dankzij watchOS 8.5 ook op de Apple Watch werken.



watchOS 8.5 beschikbaar

Allereerst kun je dankzij watchOS 8.5 de nieuwe emoji van iOS 15.4 bekijken en gebruiken. Het gaat onder andere om nieuwe gezichten, niet variaties met geslacht, nieuwe symbolen en combinaties van verschillende huidskleuren. Naast de nieuwe emoji maakt watchOS 8.5 ook de Europese vaccinatiekaart in Wallet mogelijk. Via de Gezondheid-app kun je je Europese bewijs aan de Wallet-app toevoegen. Dit bewijs heb je vaak nodig als je naar het buitenland reist.

Een derde functie is helemaal nieuw voor de Apple Watch. Dankzij watchOS 8.5 en tvOS 15.4 kun je aankopen en abonnementen die je doet op de Apple TV goedkeuren vanaf je Apple Watch. Het is al mogelijk om een aankoop goed te keuren vanuit een melding op je iPhone, maar vanaf deze versie kan dat ook gewoon via de Apple Watch.

Apple heeft ook nog een bestaande functie verbeterd. Er zijn updates voor meldingen die je krijgt bij een onregelmatig hartritme. Daarmee kan atriumfibrilleren beter worden herkend. Deze functie werkt ook in Nederland en België. Mogelijk heeft Apple nog meer kleine bugs opgelost en de beveiliging verbeterd. Zodra we meer informatie hebben met de exacte Nederlandse releasenotes, werken we dit artikel bij.

watchOS 8.5 releasenotes

Voor de volledigheid vind je hier ook nog de releasenotes van watchOS 8.5:

watchOS 8.5 bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder: Mogelijkheid om aankopen en abonnementen op Apple TV te autoriseren

Coronavaccinatiekaarten in Apple Wallet bieden nu ondersteuning voor het Europees digitaal coronacertificaat

Updates van meldingen bij onregelmatig ritme, waarmee atriumfibrilleren beter kan worden herkend. Beschikbaar in de Verenigde Staten, Chili, Hongkong, Zuid-Afrika en andere regio’s waar de functie beschikbaar is. Om je versie te bepalen, ga je naar: https://support.apple.com/kb/HT213082 Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/HT201222

watchOS 8.5 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

