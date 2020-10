Eens in de zoveel tijd brengt Apple software-updates uit voor de HomePod, de speaker met ingebouwde Siri. Meestal gaat het daarbij om bugfixes, maar deze keer zijn er nog nieuwe functies. Zo voegt Apple de nieuwe Intercom-functie toe en krijgt Siri nieuwe functies. Maar let op: ondersteuning voor muziekdiensten van derden is er nog niet.



HomePod software-update 14.1 beschikbaar

We wisten al dat Apple achter de schermen bezig was met een update voor de HomePod. Al sinds juni is er een beta bij geselecteerde testers in omloop waarbij je zelf een andere muziekdienst kan selecteren. Apple beloofde onlangs tijdens het oktober-event dat deze functie er binnenkort aan komt, maar nu is dat nog niet zover. Wel vinden we in de HomePod 14.1-update ondersteuning voor Intercom. Daarmee kan je via de HomePod communiceren naar een andere HomePod in huis. Communiceren naar iPhones en Apple Watches is op dit moment nog niet mogelijk.

Bekijk ook Intercom: zo gebruik je de nieuwe omroepfunctie met je Apple-apparaten Met Intercom kun je eenvoudig omroepen binnen je gezin en in het huis. Deze functie werd aangekondigd in oktober 2020, maar is nu nog niet beschikbaar. In deze tip lees je wat er kan en hoe het werkt.

Andere verbeteringen vinden we bij Siri. Zo vind je Siri-suggesties in de Kaarten-app zodra je op de HomePod informatie opvraagt over een locatie. Ook kun je wegzoekopdrachten van de HomePod doorsturen naar je iPhone en kan Siri op de HomePod wekkers, timers en media op meerdere HomePod-speakers tegelijk uitschakelen. Tot slot is er ondersteuning toegevoegd voor de aankomende HomePod mini. Deze verschijnt in november, maar voorlopig nog niet in Nederland of België.

Bekijk ook HomePod mini gepresenteerd: de nieuwe kleinere HomePod De HomePod mini is de nieuwe kleinere en goedkopere versie van de HomePod en is tijdens het oktober 2020-event onthuld. Hoe ziet de HomePod mini eruit en, misschien nog veel belangrijker, komt hij ook naar Nederland?

Hieronder vind je de volledige releasenotes van de HomePod 14.1 update.

Softwareversie 14.1 bevat ondersteuning voor de HomePod mini en nieuwe Siri- en Intercom-functies. Deze update bevat ook probleemoplossingen en verbeteringen. HomePod mini Je kunt je Apple ID-, Apple Music-, Siri- en wifi-instellingen configureren en automatisch naar de HomePod mini kopiëren Siri Siri-suggesties worden weergegeven in Kaarten wanneer je de HomePod om informatie over een locatie vraagt

Webzoekopdrachten op de HomePod kunnen vanaf de HomePod naar je iPhone worden verzonden

Siri kan nu wekkers, timers en media stoppen op meerdere HomePod-luidsprekers

Ondersteuning voor spraakherkenning voor Podcasts voor meerdere gebruikers in de woning Intercom Vraag HomePod om aankondigingen te doen op andere HomePod-luidsprekers, waar deze zich ook in je woning bevinden

Je kunt een Intercom-bericht naar alle HomePod-luidsprekers sturen

Je kunt een Intercom-bericht sturen naar een HomePod in een specifieke kamer of zone Overige verbeteringen en oplossingen voor problemen Voeg muziek toe aan je wekkers en word wakker met een door jou gekozen nummer, afspeellijst of radiostation van Apple Music

Er is een probleem verholpen waarbij het geluid op stereoparen soms niet synchroon werd afgespeeld

Verbeterde betrouwbaarheid bij het gebruik van Siri om meerdere luidsprekers te bedienen

De Siri-prestaties zijn verbeterd

HomePod software 14.1 downloaden

Om de update te installeren, ga je naar de Woning-app op je iPhone of iPad en volg je deze stappen:

Open de Woninginstellingen in de Woning-app. Scroll naar software-update. Er wordt gezocht naar een update. Zodra deze is gevonden, wordt hij automatisch geïnstalleerd.

Lees meer in onze tip over de HomePod updaten.