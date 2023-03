Twitter Blue nu overal beschikbaar

Enkele maanden nadat het officieel van start ging in een handjevol landen, heeft Twitter nu aangekondigd dat het Twitter Blue-programma wereldwijd beschikbaar is. Eerder was de betaaloptie beperkt tot zo’n vijftig landen. Wie bereid is om voor z’n Twitter-account te betalen krijgt een ‘Verified’-vinkje, komt hoger te staan in zoekopdrachten, krijgt minder reclame, de mogelijkheid om tweets te bewerken, langere video’s te posten en lange berichten te schrijven tot een lengte van 4.000 karakters. Ook kun je de navigatie aanpassen en bladwijzers in mappen bewaren.



Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD — Twitter Blue (@TwitterBlue) March 23, 2023

Sinds begin maart is Twitter Blue ook in Nederland en België af te sluiten, voor 8,47 euro per maand. Er kwamen op dat moment ruim twintig Europese landen bij, waaronder Ierland, Oostenrijk, Griekenland, de Scandinavische landen en talloze kleinere landen in Zuid- en Oost-Europa. Aanvankelijk leidde Twitter Blue tot chaos: er doken talloze nepaccounts en parodieaccounts op, die beweerden dat ze ‘verified’ waren, terwijl ze alleen maar een betaald account hadden aangemaakt. Er was geen controle uitgevoerd of ze wel de juiste persoon waren. Nadat Twitter maatregelen had genomen ging het programma een maand later opnieuw van start.

Eerdere blauwe vinkjes verdwijnen

Nu Twitter Blue wereldwijd beschikbaar is, gaat er ook iets veranderen voor mensen die al jarenlang een blauw vinkje hadden. Twitter heeft aangekondigd dat het eerdere verificatieprogramma wordt gestopt. Dit betekent dat het blauwe vinkje gaat verdwijnen bij mensen die al eerder hun account hebben laten verifiëren op basis van ID-kaart. Dit programma was bedoeld voor prominente mensen en organisaties, die hiermee wilden laten zien dat ze authentiek waren. Wie het vinkje wil houden, zal het portemonnee moeten trekken voor het normale Twitter Blue-programma of het zakelijke Twitter Verified Organizations-programma. Dit laatste kost $1.000 per maand plus belastingen in de VS en $50 per maand voor extra accounts. Organisaties krijgen dan een gouden of grijs vinkje. Ons eigen Twitter-account @iCulture beschikt over een (gouden) vinkje, maar ook die gaat vanaf volgende week verdwijnen, tenzij we er $1.000 per maand voor over hebben. Het is één van de methoden waarmee eigenaar Elon Musk uit de schulden wil komen, nu een deel van de adverteerders is opgestapt.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023

Twitter introduceerde het verified accounts-programma al in 2009 om te zorgen dat je zekerheid hebt dat accounts van politici, artiesten en nieuwsorganisaties echt zijn. Deelname was gratis, maar de criteria voor goedkeuring waren nogal vaag. Het leek vooral te gaan om accounts die van algemeen belang waren, zoals journalisten en opiniemakers, al werd het ook gebruikt als statussymbool. Volgens Musk was dit systeem “corrupt” en moest het vinkje alleen worden toegekend aan personen die er simpelweg voor willen betalen. Voordat het betaalde Twitter Blue-programma van start ging waren er ongeveer 420.000 geverifieerde accounts. Uit de allereerste memo van Elon Musk aan het Twitter-personeel blijkt dat de helft van de omzet uit abonneegeld moet komen, “anders is er een grote kans dat Twitter de aankomende economische neergang niet zal overleven”. Mensen die Musk in deze moeilijke tijden willen steunen kunnen zich hier aanmelden.

Voor het gebruik van Twitter op je iPhone is er alleen nog de officiële app van het bedrijf zelf. De diverse third party Twitter-apps voor iPhone en iPad zijn gestopt, aangezien het bedrijf is gestopt met het aanleveren van data. Wil je liever op een ander sociaal netwerk chatten, dan zijn er diverse Twitter-alternatieven.