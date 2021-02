Sinds iOS 13 en macOS Mojave kun je op de iPhone, iPad en Mac een donkere modus gebruiken. Apps kunnen zich aanpassen aan de instelling van je systeem, maar ook websites kunnen profiteren van zo’n donkere modus. Dat werkt gewoon in Safari, de standaardbrowser van de iPhone, iPad en Mac. Voor iedereen die Google als zoekmachine ingesteld heeft, is er nu goed nieuws. Tegenover The Verge bevestigt Google dat ze een donkere modus voor de website testen, in ieder geval op de desktop.



Google zoeken test dark mode op website

De afgelopen dagen kregen steeds meer gebruikers de donkere versie van de Google-website te zien. Het uiterlijk van de website past zich aan aan de systeeminstelling van je apparaat. Als je Mac dus altijd op donker staat, dan verschijnt Google ook automatisch in het donker (mits je geselecteerd bent voor de test).

Looks like #Google has roll out dark mode for some accounts. pic.twitter.com/DDmuxtQ5mu — Ru Chern Chong (@ruchernchong) February 10, 2021

Bij de gelukkige testers werkt de donkere modus zowel in Safari als in Chrome. In de instellingen van je Google-account verschijnt een optie om de weergave aan te passen. Dat kan op basis van je systeeminstelling, maar je kan ook altijd voor licht of donker kiezen. Google gebruikt hiervoor een donkergrijze weergave. Het gaat dus niet om diepzwart.

Het is echter nog lang niet zeker of de donkere modus er ook echt voor iedereen komt. Het gaat nu nog om een zogenaamde A/B-test, zo bevestigt Google bij The Verge. Google zegt momenteel nog geen aankondiging te kunnen doen. Overigens kreeg de Google-app voor iOS een jaar geleden wel al ondersteuning voor de donkere modus. Je moet daarvoor de donkere modus op je iPhone en iPad inschakelen.