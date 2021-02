Gmail voor iOS waarschuwde voor verouderde app

Google heeft een mechanisme ingebouwd in de Gmail-app, om te zorgen dat mensen regelmatig updaten. Na twee maanden verschijnt er een melding dat het weer tijd is om bij te werken. Alleen was de melding deze keer extra pijnlijk voor Google zelf: er is de afgelopen twee maanden helemaal geen update verschenen. De Gmail-app is sinds begin december niet meer bijgewerkt om Apple’s privacylabel te omzeilen. Het maakt opnieuw extra duidelijk dat veel apps van Google al maanden niet zijn bijgewerkt en nog steeds niet aangeven welke privacy-informatie ze verzamelen.



Logde je gisteravond in met een nieuw account in de Gmail-app voor iOS, dan kreeg je een melding dat de app verouderd is waardoor je de nieuwste beveiligingsfuncties misloopt. De app waarschuwde dat je alleen door moest gaan als je je bewust was van de risico’s. Google besloot vervolgens om de melding op afstand uit te schakelen, via een een server-side update.

Helaas is er geen update voor de Gmail-app. Versie 6.0.201115 verscheen op 1 december, vlak voordat de nieuwe privacylabels van Apple werden ingevoerd. Daarna hebben Gmail en veel andere apps van Google geen update meer gehad. Google voorkomt daarmee dat ze moeten prijsgeven hoeveel data ze verzamelen om profielen op te bouwen. Eerdere screenshots van het privacylabel van de Facebook-app maakten duidelijk welke gigantische hoeveelheid data het bedrijf verzamelt.

Op 5 januari beloofde Google dat het “deze week of volgende week” alle privacydata aan de apps zou toevoegen. Dat zou op 20 januari gebeurd moeten zijn, maar inmiddels zijn veel Google-apps nog niet bijgewerkt. YouTube kreeg wel een privacylabel, maar bij Gmail, Google Maps, Google Foto’s en de zoekapp van Google ontbreekt het nog. Beveiligingsupdates kwamen er ook niet.

Nog steeds is onduidelijk waarom Google zoveel tijd nodig heeft. Het bedrijf heeft heel veel apps en verzamelt veel data, dus het kan simpelweg enorm veel werk zijn. Maar het kan ook zijn dat Google liever zo lang mogelijk uit de wind probeert te blijven. De Android-apps van Google zijn ondertussen wel bijgewerkt. Zo kreeg de Gmail-app voor Android op 9 februari nog een update.

Eén van de mogelijke verklaringen is dat Google bezig is om achter de schermen de methode waarop ze data verzamelen aan te passen. Zo werd eind januari bekend dat Google nieuwe manieren zoekt om een andere Apple-maatregel te omzeilen: anti-reclametracking door adverteerders. Mogelijk kost dit meer tijd dan gepland.

Apps moeten sinds iOS 14.3 aangeven welke data ze verzamelen van gebruikers. Dit is te zien in het privacylabel in de App Store, zodat je voordat je gaat downloaden kunt zien of een app netjes met je privacy omgaat. Ontwikkelaars zijn verplicht om dit zelf in te vullen, maar onlangs bleek uit een kleine steekproef dat de info vaak niet klopt.