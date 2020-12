Google Maps krijgt een berg nieuwe functies. Eén daarvan is de ‘Community Feed’ waarmee de navigatie-app een soort sociaal netwerk moet worden. Volgens Google sturen mensen elke dag meer dan 20 miljoen bijdragen in, zoals reviews en aanbevelingen voor favoriete plekken, aangepaste openingstijden, foto’s en antwoorden op vragen die andere gebruikers hebben gesteld. Met een nieuwsfeed blijf je op de hoogte van die stroom aan informatie. Je ziet de nieuwste reviews, foto’s en berichten die aan Google Maps zijn toegevoegd door de lokale experts. Deze updates worden gepresenteerd als een soort blogposting, met de naam van de auteur bovenin. Je kunt deze persoon ook volgen en een bericht liken. Reageren kan echter niet.

Deze functies worden nog uitgerold. Het is goed mogelijk dat je ze nog niet ziet.





Google Maps draait om de community, wil het bedrijf ermee duidelijk maken. Maar het is voor Google ook de perfecte plek om wat reclames kwijt te kunnen. De nieuwsfeed is te vinden bovenaan de startpagina. Zie je het niet, dan kun je ook op het Verkennen-tabblad kijken. Voorheen kreeg je tips van lokale experts, maar Google gaat dit uitbreiden naar iedereen.



Huisnummers had Google Maps al, maar er komen nu ook gebouwnummers bij en meer sociale functies, zodat je weet waar anderen uithangen.

Een wat nuttiger uitbreiding is de toevoeging van oversteekplaatsen en gebouwnummers. De normale huisnummers waren al zichtbaar in Google Maps (zie afbeelding), de oversteekplaatsen nog niet. Je ziet bijvoorbeeld in New York gestreepte zebra’s op plekken waar je kan oversteken. Ook heeft Google Maps onlangs verkeerslichten toegevoegd.

Woon-werk wordt Go

Het tabblad Woon-Werk krijgt een andere naam en toont meer dan alleen je woon- en werkadres. Dit is het tweede tabblad in het rijtje. Google gaat ‘m in het Engels ‘Go’ noemen en de insteek wordt ook anders. Je krijgt allerlei locaties te zien waar je naartoe zou willen navigeren, zoals je favoriete hangplekken. Vervolgens kun je er gemakkelijk naartoe navigeren. Je krijgt bovendien suggesties voor plekken waar je regelmatig naartoe reist of die in je zoekgeschiedenis staan. Je krijgt live verkeersinfo en geschatte aankomsttijden bij de locaties op het Go-tabblad. Verder kun je routes met het OV vastleggen, waarbij je vertrek- en aankomsttijden en storingen te zien krijgt.

De komende weken moet het Go-tabblad beschikbaar komen op iOS en Android.

Maak je eigen Street View-foto’s

Street View krijgt ook een uitbreiding. Met ‘Connected Photos’ kun je beelden van een straat vastleggen zonder dat je daar een 360 graden-camera voor nodig hebt. Op die manier ga je dus gratis aan het werk voor Google, waarbij je beeldmateriaal levert om in Google Maps te gebruiken.

Anderen kiezen de locatie die jij hebt vastgelegd en kunnen vervolgens virtueel door de straat lopen, waarbij ze steeds wisslende beelden te zien krijgen. Hier voor heb je een smartphone nodig die ARCore ondersteunt, Google’s eigen Augmented Reality-oplossing en tegenhanger van ARKit. Dat maakt het voor iPhone-gebruikers een stuk minder interessant.