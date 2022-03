Een opmerkelijk gerucht van de Koreaanse website The Elec. Samsung Display zou bezig zijn om cameratechnologie te ontwikkelen voor onder het scherm. Zo can Face ID onzichtbaar in het scherm verwerkt worden.

iPhone 15 Pro met onzichtbare Face ID

Volgens geruchten krijgt de iPhone 14 Pro een ‘hole punch’ (gaatje) en een pilvormige uitsnede voor Face ID en de frontcamera. Meestal houdt Apple een dergelijke redesign wel een jaar of twee vol, maar de Koreanen denken dat er bij de iPhone 15 Pro alweer iets nieuws wordt geprobeerd. Deze modellen krijgen volgens de geruchten nog steeds een rond gaatje voor de frontcamera, maar de Face ID-technologie zit verstopt onder het scherm. Dit zou resulteren in een toestel met één zichtbaar rond gaatje.



Apple zou het al in de iPhone 15 Pro-modellen willen verwerken, waarbij de Face ID-sensoren vrijwel onzichtbaar zijn. Bij de Galaxy Z Fold 3 ( ca. 1600 euro ) is Samsung er al in geslaagd om de camera onder het scherm te verstoppen. Op de plek waar de camera zit is de pixeldichtheid wat lager, zodat het licht de camera kan bereiken. Dit is niet optimaal, aangezien het minder mooie foto’s oplevert. Vandaar dat Apple zou willen kiezen voor een ‘normaal’ gaatje voor de camera. Bij de Face ID -sensoren is het niet belangrijk of het beeld mooi oogt, als het maar betrouwbaar is.

Samsung zou met OTI Lumionics uit Canada samenwerken om de technologie te ontwikkelen. Samsung zou de technologie ook in de Galaxy Z Fold5 willen toepassen, die voor volgend jaar staat gepland. Daarna zijn de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max aan de beurt.

Face ID onder scherm al veel vaker voorspeld

Ook anderen hebben al eerder beweerd dat Face ID onder het scherm zou kruipen. Ming-Chi Kuo deed dat in april 2021, waarbij hij mikte op een release in 2023. Dit zou overeen komen met de release van de iPhone 15. Display-expert Ross Young zei ook dat Face ID onder het scherm gaat en noemde daarbij eveneens het jaar 2023. Bloomberg sprak er in augustus 2021 nog over en verwachtte dat het al bij de iPhone 13 zover zou zijn. Maar dat bleek onzin. Wat ook onzin bleek, was de voorspelling van Ming-Chi Kuo in 2019 dat we in 2021 al Touch ID én Face ID onder het scherm zouden zien. Vaak verontschuldigen analisten zich met de mededeling dat er toch onverwachte tegenslagen zijn opgetreden, waardoor de voorspelling niet uitkomt.