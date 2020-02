Al in oktober 2018 kondigden Apple en Genius een samenwerking aan. Genius is een dienst waar je songteksten van miljoenen nummers kan vinden. De deal in 2018 was voornamelijk te verbetering van de songteksten op Apple Music, die sinds iOS 13 zelfs live meescrollen met de muziek. Nu heeft Genius laten weten dat ze een nieuwe deal gesloten hebben met Apple, want de reeds bestaande Verified-serie bekijk je nu ook op Apple Music. Op Apple’s muziekdienst vind je binnenkort zelfs als eerste de nieuwe afleveringen.



Genius Verified op Apple Music

In Genius Verified bespreken artiesten de achterliggende gedachte achter hun songteksten. De serie is al een tijdje te volgen op YouTube. Zo haalde een video met Billie Eilish maar liefst 15 miljoen views. Hoewel je de grootste popsterren niet zo snel in de video’s tegen zult komen, kan het toch interessant zijn als jouw favoriete artiest in een video voorbij komt.

De serie bestaat sinds 2016 en er zijn inmiddels al meer dan 800 aflevering gemaakt, die elk zo’n vijf tot acht minuten duurt. Dankzij de deal gaat Apple Music samenwerken met het produceren van de afleveringen. Elke maandag tot en met vrijdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Vandaag zijn de twee nieuwste afleveringen te zien, met in de hoofdrol Alec Benjamin en Yung Baby Tate.

Wil je geen nieuwe aflevering missen, dan kan je via deze link in Apple Music naar de curator-pagina van Genius gaan. Onderaan vind je de nieuwste afleveringen. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Apple Music weer iets nieuws doet op het gebied van video. In de beginjaren werden er regelmatig nieuwe video’s van bekende artiesten toegevoegd, zoals een concert van Taylor Swift of een documentaire over Ed Sheeran. Ook Carpool Karaoke was te vinden op Apple Music, hoewel het derde seizoen binnenkort in de VS in de TV-app te bekijken is.