In Google Maps zie je tijdens het navigeren in Nederland de snelheidslimiet, zodat je precies weet hoe hard je er mag rijden. De functie werd eerder al beloofd, maar lijkt nu eindelijk live te zijn.

Sinds vorig jaar mei vind je in Google Maps flitsers op de iPhone. Op datzelfde moment liet Google weten dat vanaf dat moment de snelheidslimieten uitgerold zouden worden naar meer dan 40 landen. Het heeft een lange tijd geduurd voordat de maximale snelheden daadwerkelijk zichtbaar waren. iCulture-lezer Martijn meldde ons dat hij de snelheidslimiet vanmorgen ineens op zijn scherm zag staan. We namen de proef op de som en hebben ook zelf kunnen verifiëren dat de snelheidslimieten in Nederland zichtbaar zijn in Google Maps.



Google Maps snelheidslimiet in Nederland

Om de functie te activeren, ga je naar de instellingen van Google Maps en kies je voor Navigatie. Onder het kopje Kaartweergave zie je een optie Snelheidslimieten weergeven, die je daar kunt inschakelen. Zie je de optie niet? Ga dan eerst met Google Maps navigeren. Bij ons was de schakelaar in eerste instantie ook niet zichtbaar, maar hij verscheen alsnog nadat we in de auto stapten en de weg op gingen.

De weergave van de maximale snelheid verschijnt linksonder op de iPhone. Je herkent het aan het ronde verkeersbord met de rode rand, net als de verkeersborden op straat. Niet op alle wegen verschijnen de snelheidslimieten, zoals binnen de bebouwde kom op 30 kilometer-wegen. Behalve op de iPhone zie je de maximale snelheid ook in de CarPlay-versie, rechtsboven in beeld. Je eigen huidige snelheid toont Google Maps niet.

We hebben bij Google Nederland navraag gedaan wanneer de uitrol in Nederland precies gestart is. Zodra we daar meer over weten, werken we dit artikel bij.

Nog niet in Apple Kaarten

Apple Kaarten toont sinds een aantal jaar ook snelheidslimieten, maar nog niet in Nederland. De maximale snelheid in Apple Maps is momenteel alleen nog actief in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Het lijkt er niet op dat Apple heel erg vaart maakt met het uitbreiden van de functie, want deze landen worden al vanaf het begin ondersteund. Wel ondersteunt Apple Kaarten in Nederland de rijstrookbegeleiding. Mogelijk gaat Apple verder met het uitbreiden van de maximale snelheid zodra ze de vernieuwde kaarten in Europa uit gaan rollen. Dat staat gepland voor later dit jaar, maar of Nederland hier ook bij zit is nog maar de vraag.