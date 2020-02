De AirPods zijn al sinds de komst van de allereerste versie een schot in de roos. Inmiddels heeft Apple drie verschillende modellen uitgebracht en binnenkort is het volgens bronnen tijd voor een eigen hoofdtelefoon. De meeste hoofdtelefoons hebben fysieke knoppen of een aanraakgevoelige bediening. Bij de modellen in de laatste categorie kan het soms lastig zijn om bepaalde functies te activeren, omdat je bijvoorbeeld in een specifieke richting moet vegen. In een patent omschrijft Apple een systeem waarbij de hoofdtelefoon ziet hoe hij gedragen wordt, waardoor het bedienen een stuk makkelijker wordt.



‘Apple’s hoofdtelefoon bedien je met veegbewegingen’

De meeste mensen dragen een hoofdtelefoon met de band bovenop het hoofd, maar afhankelijk van je eigen voorkeuren kun je deze ook wat verder naar achteren dragen. Dat geeft mogelijk problemen bij het bedienen. Een veegbeweging naar onderen moet in dat geval namelijk schuin gedaan worden, wat het een stuk lastiger maakt. Dankzij allerlei sensoren in de hoofdtelefoon lost Apple dit op.

In het patent getiteld “Detection of headphone orientation” legt Apple uit hoe dit werkt. Met allerlei nabijheidssensoren detecteert de hoofdtelefoon het oor en in welke verhouding de oorschelp van de hoofdtelefoon geplaatst is. Op deze manier meet de hoofdtelefoon dus hoe ver hij naar voren of naar achteren hangt. Vervolgens past hij de bediening met veegbewegingen hierop aan. Dat betekent dat je een veegbeweging naar onderen altijd naar onderen kunt uitvoeren, ook al zit de hoofdtelefoon scheef op je hoofd.

Omdat het nog om een patent gaat, is het onduidelijk in hoeverre we dit uiteindelijke echt terug gaan zien. Toch is dit patent een stuk realistischer dan veel andere patenten die Apple regelmatig vastlegt. Een eerder patent omschrijft het opbergen van een hoofdtelefoon dankzij een flexibele band.

Bekijk ook 'Apple's koptelefoon makkelijk op te bergen dankzij flexibele hoofdband' Apple's nog niet officieel aangekondigde koptelefoon krijgt vermoedelijk een flexibele hoofdband. Hierdoor is deze makkelijker op te bergen, omdat je hem tot een compact formaat op kan vouwen. Ook komt er aanraakgevoelige bediening op de koptelefoon.

Bovendien zijn de aanwijzingen naar de komst van een Apple-hoofdtelefoon steeds duidelijker. Volgens een betrouwbare analist verschijnt Apple’s hoofdtelefoon in de eerste helft van 2020. Dit nieuw gepubliceerde patent is al in 2018 ingediend, dus het is niet ondenkbaar dat we een dergelijk systeem terug gaan zien.