Game Mode is een nieuwe functie in macOS Sonoma , waarbij voorrang wordt gegeven op prestaties van games. In de code van iOS 17 zijn nu hints gevonden dat Apple het ook naar de iPhone en iPad wil brengen.

Game Mode naar de iPhone

Dinsdagavond bracht Apple de vierde beta van iOS 17 uit voor ontwikkelaars. Eén van de ontdekkingen daarin, is dat er gewerkt is aan Game Mode voor iPhone en iPad. Op Macs met Apple Silicon zorgt de functie ervoor dat de systeeminstellingen automatisch worden aangepast als je een game speelt. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat je maximale performance voor de game krijgt. Je kunt het niet handmatig inschakelen. Het wordt automatisch actief als een veeleisende game wordt gedetecteerd.



Bepaalde frameworks die in macOS Sonoma worden gebruikt om Game Mode aan te sturen, zijn in de vierde beta ook toegevoegd aan iOS 17 . Apple’s aankondiging tijdens WWDC 2023 had echter alleen betrekking op de Mac . Het lijkt er nu op dat Apple onderzoekt om de gameprestaties op mobiele devices ook te verbeteren. Dat zou handig zijn voor mensen die AirPods of Bluetooth-controllers gebruiken, want Game Mode zorgt er ook voor dat de Bluetooth-vertraging (latentie) aanzienlijk vermindert. Ook krijgen games meer CPU- en GPU-resources toegewezen, voor verbeterde performance. Omdat dit vrij hoge eisen stelt, werkt het op de Mac alleen met Apple Silicon . Dankzij Game Mode worden ook nieuwe games mogelijk, waaronder Death Stranding, een game die we kennen van de PlayStation.

Het is mogelijk dat Apple de functie alleen nog maar aan het testen is en uiteindelijk niet in de definitieve versie van iOS 17 en iPadOS 17 uitbrengt. Tijdens de beta kan Apple met allerlei vernieuwingen experimenteren, zonder dat ze de uiteindelijke release in september halen. Wat echter opvalt, is dat Apple in de beta’s nauwelijks vernieuwingen heeft toegevoegd. De meeste ontdekkingen in de beta hebben betrekking op een iets andere weergave van een knopje of instelling. Grote nieuwe functies verwachten we in de aanloop naar september niet.

Voor nog veel meer verbeteringen lees je ook ons artikel over de nieuwe functies van macOS Sonoma.