In de vierde beta van iOS 17 heeft Apple weer diverse verbeteringen en nieuwe instellingen toegevoegd. In deze round-up lees je over de nieuwe functies van iOS 17 Beta 4.

Nieuwe functies in iOS 17 beta 4

We zitten middenin de zomer en dat betekent dat Apple ook middenin de betaperiode van de grote nieuwe iOS-update zit. iOS 17 is nog volop in ontwikkeling en dat zien we terug in de vierde beta. In iOS 17 beta 4 heeft Apple weer wat nieuwe functies gestopt, wat opties gewijzigd en het design wat bijgeschaafd. Het zijn geen enorm grote toevoegingen, maar je merkt wel dat alles steeds meer op z’n plek valt in opmaat naar de uiteindelijke release. Ook hebben we gemerkt dat de vierde beta een stukje soepeler draait. Wij hebben de belangrijkste verbeteringen in iOS 17 beta 4 voor je op een rij gezet.

#1 AirDroppen door toestellen bij elkaar te houden uitschakelen

Eén van de verbeteringen voor AirDrop in iOS 17 is dat je AirDrop kunt starten door de bovenkanten van twee iPhones bij elkaar te houden. Op deze manier gebruik je ook NameDrop voor het uitwisselen van contactgegevens. Maar door deze functie kan soms ongewenst een AirDrop starten. Vanaf de vierde beta van iOS 17 kun je dit ook uitschakelen. Je vindt de nieuwe instelling bij Instellingen > Algemeen > AirDrop > Begin met delen door apparaten samen te brengen.

#2 Meldingen bij Stand-by verbergen

De Stand-by modus is een handige nieuwe functie in iOS 17, waarmee je je iPhone omtovert tot een soort smart display met grote widgets. Vanaf de vierde beta kun je aangeven dat de previews van meldingen alleen verschijnen als je erop tikt. Dit voorkomt dat anderen zomaar de inhoud van je berichtjes kunnen zien, als je de Stand-by functie gebruikt waar anderen het scherm kunnen zien.

#3 Vernieuwd ontwerp voor iMessage-apps bij plus-knop

De nieuwe plus-knop in een iMessage-gesprek is de manier waarmee je foto’s kan versturen, de camera kan openen, stickers kan kiezen, je locatie kan delen en meer. In de vierde beta hebben alle functies een nieuw icoon gekregen. De functies voor het kiezen van een bestaande foto en het maken van een nieuwe hebben dezelfde icoontjes gekregen als de bijbehorende apps (dus de Camera- en Foto’s-app). Het icoontje voor het delen van je locatie heeft wat weg van de Zoek mijn-app. Wat bovendien opvalt is dat alle icoontjes nu rond zijn, in plaats van ovaal. Dit geldt nog niet voor iMessage-apps van derden.



Beta 3 vs beta 4

#4 Minimale cijferdikte toegangsscherm aangepast

In iOS 17 kun je de dikte van de cijfers van de klok handmatig aanpassen. In de eerste drie beta’s kon je dit zo dun zetten, dat er slechts een dun lijntje over bleef. Het leek daarmee heel erg op de cijferdikte van iOS 7. In de vierde beta van iOS 17 is de minimale dikte een stukje dikker geworden. Dat verhoogt de leesbaarheid een beetje, maar voor wie graag zo dun mogelijke cijfers wil, is dat dus een stapje terug.



Beta 3 vs beta 4

#5 Nieuwe instelling voor horizontale tekst in toegankelijkheid

Bij Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte vind je een nieuwe optie genaamd Bij voorkeur horizontale tekst. Daarmee zorg je ervoor dat tekst altijd horizontaal verschijnt, zelfs als een taal verticale tekst ondersteunen. In het Nederlands zal je dit niet zo snel zien, maar sommige talen kunnen ook verticaal geschreven worden. Met deze instelling voorkom je dat.

#6 Enkele designaanpassingen en nieuwe animaties

In de vierde beta heeft Apple ook wat andere kleine wijzigingen doorgevoerd. Sommige icoontjes zijn vernieuwd (zoals het icoontje voor Beginscherm en appbibliotheek in instellingen en het icoontje voor de Siri Remote in het Bedieningspaneel), heeft het openen van het AirPlay-menu een nieuwe animatie en zien sommige knoppen in de TV-app er anders uit (donker in plaats van wit). Her en der kom je dus wat kleine designwijzigingen tegen, maar het zal niet meteen iedereen opvallen.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

#7 Game Mode voor iPhone en iPad ontdekt

De Mac krijgt vanaf macOS Sonoma een speciale Game Mode, waardoor de prestaties geoptimaliseerd worden voor het spelen van games. Achtergrondprocessen worden gepauzeerd, zodat games optimaal draaien. 9to5Mac ontdekte dat er in de code van iOS 17 beta 4 verwijzingen toegevoegd zijn naar deze Game Mode. Dit suggereert dat Apple in ieder geval onderzoekt of de Game Mode zijn opwachting kan maken op de iPhone en iPad.

Bekijk ook 'Apple wil Game Mode ook naar iPhone en iPad brengen' Game Mode is een nieuwe functie in macOS Sonoma , waarbij voorrang wordt gegeven op prestaties van games. In de code van iOS 17 zijn nu hints gevonden dat Apple het ook naar de iPhone en iPad wil brengen.

De beta van iOS 17 is beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke testers. De tweede publieke beta volgt binnenkort, die qua inhoud en wijzigingen gelijk is aan de vierde beta voor ontwikkelaars. De definitieve publieke release is dit najaar, waarschijnlijk in september.