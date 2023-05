Mijn Fotostream stopt ermee

Mijn Fotostream ging oorspronkelijk van start in 2011, samen met iCloud. Het is een gratis methode om foto’s te synchroniseren tussen je iPhone, iPad, Apple TV en Mac. Door de komst van de iCloud Fotobibliotheek raakte de functie in de vergetelheid, vooral omdat Mijn Fotostream beperkingen kent en de foto’s niet in volledige resolutie uploadt. Mijn Fotostream uploadt de 1.000 meest recente foto’s (behalve Live Photos) en bewaart ze 30 dagen, zodat je ze allemaal kunt bekijken op alle apparaten. Apple heeft een aparte supportpagina waarin de verschillen tussen iCloud-foto’s en Mijn Fotostream worden uitgelegd. Een belangrijk verschil is dat Mijn Fotostream helemaal gratis is en geen iCloud-opslag vergt, terwijl je bij iCloud-fotobibliotheek gebonden bent aan de maximale opslagruimte.



Apple wil echter dat iedereen overstapt naar iCloud-foto’s . Vanaf 26 juni 2023 is het niet meer mogelijk om foto’s te uploaden naar je Fotostream. De foto’s blijven zoals gebruikelijk 30 dagen bewaard en dat betekent dat ze op 26 juli 2023 vanzelf verdwijnen van je online opslagruimte. Uiteraard blijven ze wel gewoon op je toestel staan in origineel formaat, maar ze worden niet meer gesynchroniseerd met andere apparaten. Op 26 juli 2023 gaat bij Apple de stekker eruit. Apple adviseert dat mensen voor die tijd overstappen naar iCloud-fotobibliotheek

Gebruik jij Mijn Fotostream nog? Zo check je het

Misschien maak je nog ongemerkt gebruik van Mijn Fotostream. Zo kun je het controleren:

Open op de iPhone de Foto’s-app. Ga naar Albums > Mijn Fotostream. Kies de foto’s die je wilt bewaren. Tik op de deelknop en sla de foto’s lokaal op.

Op de Mac is het proces hetzelfde, maar daar moet je de foto’s uit het My Fotostream-album naar de bibliotheek slepen. Voor sommige mensen is het misschien een verrassing dat Mijn Fotostream nog steeds bestaat. Wellicht komt onderstaande foto je wel bekend voor. Meer informatie vind je op deze supportpagina bij Apple en algemene informatie over de functie vind je hier.

In onderstaande video kondigt Steve Jobs deze functie in 2011 aan: