Flitsmeister is in al die jaren zo populair geworden dankzij de hulp van gebruikers. Via de app kun je zelf een file, flitser, ongeluk of andere verkeersongemakken melden. Hierdoor worden andere gebruikers bij genoeg meldingen gewaarschuwd voor dergelijke verkeerssituaties. Maar als je fanatiek CarPlay-gebruiker bent, is dit nog niet zo eenvoudig. De enige oplossing was de iPhone-app gebruiken, maar dat is tijdens het rijden niet altijd even veilig. Vanaf nu heeft Flitsmeister in CarPlay ook een Melden-knop, waar je in een paar tikken eenvoudig verkeerssituaties kan doorgeven.



Nu ook flitsers en meer melden in Flitsmeister CarPlay

Voor deze functie heeft Flitsmeister een nieuwe knop toegevoegd aan de kaart, helemaal rechtsonder. Zodra je hierop tikt, kom je in een nieuw menu waar je kan kiezen uit verschillende soorten categorieën. Je herkent ze eenvoudig aan het icoontje, zoals een camera voor het melden van een flitser of een rijtje auto’s voor een file. In totaal kan je tien soorten verkeerssituaties melden via de CarPlay-app. Dat is nagenoeg even veel als in de iPhone-app.

Na het kiezen kun je bij sommige situaties nog extra informatie afgeven. Denk aan het doorgeven van een wijziging in de maximale snelheid, waarbij je selecteert wat de juiste maximale snelheid op je huidige weg is. Is je melding goed ontvangen, dan zie je linksonder op de kaart een bevestiging van je wijziging.

Functie al eerder beloofd

Al kort na het verschijnen van Flitsmeister CarPlay begin 2019 beloofden de makers aan ons dat deze functie eraan zat te komen. Helaas heeft dit wat langer geduurd dan gehoopt. Wij vroegen aan Kim van der Wielen van Flitsmeister waarom de meldenfunctie nu pas doorgevoerd is.

“We hebben ervoor gekozen om na te denken over een nieuw design voor het melden. Dit geldt voor zowel het melden via de telefoon als voor het melden op CarPlay”, zo legt Kim uit tegenover iCulture. “We hebben dit design als concept eerst ontwikkeld voor CarPlay. Ook omdat veel CarPlay-gebruikers op deze feature zaten te wachten. Uiteindelijk gaan we deze manier van melden ook toevoegen ook het iPhone-scherm.” Kim geeft aan dat de feedback van CarPlay-gebruikers daarbij extra belangrijk is, zodat ze de functie zowel op CarPlay als iPhone kunnen verbeteren.

Binnenkort ook in CarPlay Dashboard

Sinds dit voorjaar kunnen externe navigatie-apps ook gebruikmaken van het CarPlay Dashboard. Dit is het scherm links naast het startscherm. Je vindt hier niet alleen navigatie-instructies, maar ook je muziekbediening en suggesties vanuit je agenda. Flitsmeister laat aan ons weten dat ondersteuning voor dit scherm er ook aan zit te komen, maar dat dit nog wel wat voeten in de aarde heeft.

“We hebben onderzocht hoe we dit kunnen integreren en zagen dat onze manier van de navigatie kaart tonen op het scherm niet zomaar ondersteuning had voor de manier hoe Apple de kaart aangeleverd wilt krijgen. Daarvoor hebben we vanaf de grond af aan de navigatie kaart opnieuw opgebouwd afgelopen paar maanden. Hiermee zijn ook visuele glitches e.d. gefixt waar we al een tijdje tegenaan liepen. Dat komt de volgende update mee”, zo legt Kim van der Wielen uit. “Nu we de puzzelstukjes daarvoor hebben gaan we binnenkort starten met het integreren en kijken hoe de dashboard ervaring specifiek voor onze gebruikers kan werken, zodat ze ook op het dashboard (binnen de limitaties van Apple) de best mogelijke Flitsmeister ervaring kunnen krijgen.”