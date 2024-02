Het is alweer vijf jaar geleden dat Flexgate speelde. Toch zitten veel MacBook Pro-gebruikers nog steeds met het probleem, ook nu het reparatieprogramma voor veel mensen is afgelopen.

Het is januari 2019 als de eerste klachten over Flexgate opduiken. Het gaat hier om een schermprobleem dat bij sommige MacBook Pro-modellen optrad. Gebruikers klaagden over lichtvlekken bij de backlight. Daardoor kunnen verticaal verlichte strepen verschijnen aan de onderkant van het scherm of de schermverlichting kan helemaal uitvallen. Het zou te maken hebben met het steeds dunner worden van de MacBook Pro’s in de periode 2016, waardoor dunnere flexkabels moesten worden gebruikt. Deze kabels raken door het open en dicht doen van de laptop ‘vermoeid’, waarna de lichtvlekken ontstaan. Deze designfout heeft betrekking op de 13-inch en 15-inch MacBook Pro’s uit de jaren 2016 t/m 2018, met name de modelnummers A1706, A1707 en A1708.

Apple wist ervan

Het bizarre is dat Apple op de hoogte was van flexgate, maar gewoon doorging met de verkoop van een product dat binnen afzienbare termijn kapot zou gaan. D de MacBook Pro 2018 heeft Apple het probleem stilletjes opgelost door langere flexkabels te gebruiken, die beter bestand zijn tegen slijtage.

Toch is het probleem daarmee nog niet opgelost. Er zijn namelijk nog steeds mensen met MacBook Pro’s uit 2016 t/m 2018, die misgrijpen bij het reparatieprogramma.

In de MacBook Pro 2017/2018 werd nog steeds de korte flexkabel gebruikt, maar deze modellen vallen buiten het reparatieprogramma van Apple. Die geldt namelijk alleen voor MacBook Pro’s uit 2016.

Links de langere nieuwe flexkabel, rechts de korte kabel die problemen oplevert in de MacBook Pro.

Maar zelfs als je een MacBook Pro uit 2016 hebt, hoef je niet te rekenen op reparatie. We hebben bij Apple Support nagevraagd hoe dit zit. Als je je MacBook Pro in 2016 hebt gekocht, geldt het reparatieprogramma niet meer. Alleen mensen die de MacBook Pro 2016 minder dan vijf jaar geleden nieuw hebben gekocht, dus in 2019 of later (en dat zal een heel kleine groep zijn) kunnen nog aanspraak maken op het flexgate-reparatieprogramma.

Dit antwoord kregen we van Apple Support.

Apple verlengde het reparatieprogramma in 2021 met een extra jaar, maar daar heb je niets aan als jouw MacBook Pro nu pas strepen op het scherm vertoont.

Wat ook nog meespeelt is dat de modellen uit 2016 en 2017 inmiddels ‘vintage’ zijn en dat betekent dat Apple ze alleen nog wil repareren als er onderdelen op voorraad zijn. Op de website van Apple wordt nog wel reparatie van de MacBook Pro 2017/2018 genoemd, maar alleen als je AppleCare+ hebt. Je moet dan €259,- uit eigen zak betalen voor de reparatie. Hoeveel het kost zonder AppleCare+ vermeldt de website niet. Reparaties van de MacBook Pro 2016 worden niet meer aangeboden.

Hoe merk je dat je MacBook Pro een flexgate-probleem heeft?

Heb je een MacBook Pro uit 2016 t/m 2018 en merk je het volgende, dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van het flexgate-probleem:

Het beeldscherm heeft helemaal geen backlight meer.

Het beeld valt uit onder een bepaalde hoek bij het openen van het beeldscherm.

Het beeldscherm heeft een ‘stage light effect’, alsof er lampen van onderaf schijnen (zie afbeelding hieronder).

Wat te doen bij een flexgate-probleem?

Het komt nog steeds veel voor dat mensen last hebben van het flexgate-probleem, maar er tegenaan hikken om het te laten repareren. Veel mensen denken dat daar bij het hele scherm vervangen moet worden en aarzelen vanwege de hoge kosten van rond de 500 euro. Maar het zou zonde zijn als je je MacBook ongebruikt laat liggen, omdat je denkt dat reparatie te duur is en de laptop tweedehands ook niets meer opbrengt.

Bij derde partijen kun je vaak veel goedkoper terecht, zeker als er sprake is van een defect aan de backlight-flexkabel. Dit is namelijk te repareren zonder dat het hele scherm hoeft te worden vervangen. De bestaande backlight-flexkabel wordt dan iets langer gemaakt, zoals Apple zelf ook vanaf de 2019-modellen heeft gedaan. In deze lange video zie je hoe dit doorgaans wordt gedaan. Het vereist wel wat werk, maar voor €129 tot €169 kan je MacBook Pro gefixt worden.

Er zijn ook reparatiebedrijven die meer dan €200 voor de reparatie vragen of erop staan dat het hele scherm wordt vervangen bij het backlight-probleem, maar die kun je beter overslaan.

Backlight-flexgate is niet het enige probleem

Bij problemen met de backlight-flexkabel is het dus gemakkelijk op te lossen en vallen de kosten wel mee. Er zijn echter nog meer schermproblemen waar je mee te maken kunt hebben. Lopen er gekleurde lijnen over het display, zijn er verschillende kleuren op het display te zien of heb je te maken met een rare beeldweergave, dan wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de data-flexkabel (dus niet de backlight-flexkabel). Dit is iets moeilijker te repareren en vereist wél vervanging van het hele beeldscherm.

Ook zou je te maken kunnen hebben met stofdeeltjes onder het scherm. Dit is helaas ook niet zo eenvoudig te repareren. Je kunt dit voorkomen door je MacBook goed schoon te houden.

Wil je meer weten over MacBook-reparaties? We hebben er een aparte pagina over. Ook kun je lezen welke reparatieprogramma’s bij Apple momenteel actief zijn.