Apple maakte veel ophef over het milieuvriendelijke FineWoven-materiaal toen de hoesjes samen met de iPhone 15-modellen in de herfst werd aangekondigd. FineWoven is bedoeld als vervanging voor leer en Apple noemde het “een elegant en duurzaam nieuw materiaal” dat het gemaakt is van 68% gerecycled materiaal. Het klonk allemaal erg goed, maar al snel kwamen de eerste klachten aan het licht. Het materiaal bleek erg snel te krassen. Meestal verdwijnen dergelijke klachten wel na een paar maanden en blijkt het uiteindelijk maar een storm in een glas water te zijn geweest, maar over de FineWoven-hoesjes is dat niet het geval. Meer dan de helft van de gebruikers klaagt dat het hoesje er na vijf maanden uitziet als een vod.

‘Hoesje ziet eruit als rotte banaan’

De FineWoven-hoesjes zijn in het nieuws door een verhaal van Joanna Stern, werkzaam voor The Wall Street Journal. Haar hoesje ziet er na vijf maanden erg smerig uit. “Ik heb gewacht tot de CDC (Amerikaanse GGD) bij me thuis zou verschijnen”, zegt Stern. Ze klaagt over afbladderende randen, krassen en een bruine kleur die doet denken aan een rotte banaan. Sommige iPhone 15-bezitters noemen het FineWoven-hoesje dan ook het ‘slechtste Apple-product ooit’. De vuile kleur is er nog wel met wat wasmiddel uit te krijgen, maar de rafels blijven bestaan.

Na contact te hebben opgenomen met Apple, kreeg Stern een antwoord waar ze niets aan heeft. Ze kreeg te horen dat “de hoesjes van het bedrijf volgens de hoogste normen zijn ontworpen om iPhones te beschermen en dat de duurzame microtwill van de FineWoven hoesjes een iPhone jarenlang zal beschermen.” Of het FineWoven-hoesje van Stern de rest van het iPhone-jaar nog zullen volmaken is nog maar de vraag. Ze heeft inmiddels een goedkoper exemplaar gekocht en als regel voor zichzelf ingesteld dat ze nooit meer hoesjes van meer dan 40 dollar zal kopen.

Stern is niet de enige. Uit een poll van John Gruber blijkt dat 55% van de ruim 3.000 bezitters te maken heeft met een hoesje dat er afgeraffeld uit ziet. Slechts 18% is positief en de overige 27% is gematigd positief.

De FineWoven-hoesjes liggen al vanaf het begin onder vuur. Sociale media werden overspoeld door foto’s uit Apple Stores, waar de hoesjes gekrast in de rekken hingen. Apple moest de hoesjes naar verluidt meermaals per dag vervangen door nieuwe exemplaren en sommige retailers wilden de FineWoven-exemplaren helemaal niet in het assortiment opnemen. Apple’s bewering dat het hoesje uitvoerig was getest, bleek in de praktijk geen stand te houden. Wat ook niet hielp, is dat Apple voor de hoesjes een forse prijs van €69,- vraagt. Je verwacht dan dat ze in ieder geval een jaar lang meegaan. Apple’s lederen hoesjes hadden ook wel last van veroudering en vuil, vooral bij de lichtgekleurde exemplaren. Maar bij leer vinden mensen het zo ontstane patina-effect wel mooi.

Gaat Apple nu alle mensen met een FineWoven-hoesje terugbetalen? Die kans is klein, aangezien Apple’s woordvoering vasthoudt aan het standpunt van “jarenlange bescherming” en “ontworpen volgens de hoogste normen”. Eerder gaf Apple als reactie op klachten over FineWoven-hoesjes ook al aan dat het een “prima materiaal” is. Maar als niemand het meer koopt, moeten ze er op termijn toch wel (stilletjes) mee stoppen?

