Netflix gaat weer normale streamingkwaliteit aanbieden in Europa

Afgelopen maart vroeg de Europese Commissie alle streamingdiensten om de bandbreedte te verminderen, zodat mensen probleemloos vanuit huis konden werken. Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Video en andere diensten voldeden aan dat verzoek en zorgden ervoor dat er gemiddeld 25% minder data werd verstookt door videokijkers. Het moest voorkomen dat netwerken van providers dichtslibden, waardoor je tijdens het videobellen met collega’s alleen nog maar blokjes te zien kreeg. In plaats van HD-beelden kreeg je bij Netflix een lagere kwaliteit te zien. “We are making a commitment to temporarily switch all traffic in the EU to standard definition by default”, verklaarde Netflix. Je kon het nog wel handmatig aanpassen.



Netflix heeft nu de streamingkwaliteit weer teruggezet naar 4K HDR en een bitrate tot 15 Mb/s, indien van toepassing. Het gaat om een langzame uitrol in alle Europese landen. Momenteel kunnen onder andere kijkers in Denemarken, Noorwegen en Duitsland weer genieten van een betere beeldkwaliteit.

Netflix zegt samen te werken met providers om de capaciteit weer geleidelijk op te voeren. “Als de condities verbeteren zullen we de beperkingen opheffen”, belooft het bedrijf. Ook Apple heeft inmiddels de kwaliteit weer teruggezet naar 4K, waar dit van toepassing is. Het lijkt erop dat Apple de afgelopen weken wat drastischer maatregelen had genomen: de beelden zagen er soms wat blokkerig uit en waren in een zichtbare lagere resolutie.

Heb jij de afgelopen dagen iets gemerkt aan de streamingkwaliteit van Netflix?