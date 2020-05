iCulture Vandaag: dit was vrijdag 15 mei 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 15 mei 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Onverwacht nieuws vandaag: Facebook heeft Giphy overgenomen. Je weet wel, die dienst waar bijna alle gifjes van het internet vandaan komen. Ga jij hier nu nog gebruik van maken of stap je liever over op iets anders? Verder vandaag: komt Apple volgens geruchten in het najaar met een budget-iPad met A12-chip, werkt Spotify eindelijk weer in Safari en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.