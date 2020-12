Facebook heeft een TikTok-kloon. De app Collab is momenteel in de Amerikaanse App Store voor iOS te downloaden. Je kunt op afstand een muziekvideo opnemen en daarbij samenwerken met anderen.

Facebook Collab

Sinds mei is Facebook al bezig met een private beta van Collab, toen de eerste lockdowns van kracht waren en mensen op zoek waren naar een tijdverdrijf. Nu is de app beschikbaar voor iedereen met een iPhone en een geschikt (Amerikaans) account. Een ‘collab’ is een combinatie van drie 15 seconden lange video’s, die samen worden afgespeeld. Mensen kunnen hun eigen ‘collabs’ maken of aanhaken bij een bestaande. Zo kunnen bijvoorbeeld een drummer, gitarist en zanger met elkaar samen een video maken. Het gaat dus een stap verder van TikTok, waar je meestal alleen een filmpje maakt. Heb je geen muzikaal talent, dan kun je ook swipen om drie video’s te combineren tot een mix.



Bij het openen van de app krijg je een eindeloze lijst te zien van ‘collabs’ om doorheen te bladeren totdat je iets leuks ziet. Je kunt muzikanten ontdekken waarmee je wilt samenwerken of ze als favoriet markeren. Je krijgt dan een melding als jouw favoriete artiest een nieuwe video uploadt. Daarmee wordt je feed afgestemd op je voorkeuren. Je kunt gewoon bladeren als je niet zelf wilt meedoen. Facebook heeft enkele semi-bekende artiesten weten te strikken, maar ook nieuwe talenten en beginners. Een van de betrokken artiesten is morgxn, die momenteel zonder platenlabel zit. Collab bleek een uitkomst.

De app is ontstaan uit de interne R&D-groep NPE Team en zou dus ook zomaar weer kunnen verdwijnen. Het bedrijf test ermee allerlei ideeën die uiteindelijk tot Facebook’s vervolgstappen op het gebied van sociale media kunnen leiden. Voor muzikanten kan het een optie zijn, nu ze geen live concerten kunnen geven of om op een nieuwe manier in contact te komen met fans. Daarvoor konden ze ook terecht op TikTok, waar je eveneens smanewerkingsfuncties vindt, zoals duetten en stitches. Zo kun je met iemand die je niet kent toch reageren op elkaars content. De app biedt geen directe koppeling met Facebook, maar artiesten kunnen wel hun Facebook- of Instagram-naam opnemen in hun bio.