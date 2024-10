Nintendo-games staan niet alleen bekend om hun goede gameplay of stijlvolle graphics, maar ook om de sfeervolle muziek. Het is niet voor niets dat Nintendo in het verleden wel eens The Legend of Zelda-concerten georganiseerd heeft. Voor liefhebbers van Nintendo-muziek is er nu de nieuwe app met de logische naam Nintendo Music. Het is een soort muziekstreamingdienst voor louter Nintendo-muziek, met de functies die je kent van apps als Spotify en Apple Music.

Nintendo Music: muziek van Nintendo in een app

De Nintendo Music-app kan geïnstalleerd worden op een iPhone en werkt als elke andere muziek-app. Op het startscherm vind je gecureerde afspeellijsten, voorgestelde nummers en muziek passend bij bepaalde personages. Het grootste verschil met apps als Spotify en Apple Music, is dat de verzameling louter bestaat uit muziek afkomstig van Nintendo’s eigen games.

Op dit moment bevat de app muziek van 23 verschillende Nintendo-games, afkomstig van titels uit het NES- tot Nintendo Switch-tijdperk. Je luistert bijvoorbeeld naar muziek van de originele Super Mario Bros., The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor de Nintendo 64, Metroid Prime voor de GameCube, Super Mario Galaxy voor de Wii of Animal Crossing: New Horizons voor de Nintendo Switch. Er is zelfs muziek van alle Wii-kanalen, zoals het Wii-winkelkanaal of het Mii-personagekanaal. Nintendo voegt regelmatig nieuwe muziek toe. Zo worden binnenkort Super Mario 64, The Legend of Zelda: The Wind Waker en Splatoon 2 toegevoegd.

Met de zoekfunctie kun je sorteren op games, maar er zijn ook per game afspeellijsten op bepaalde thema’s, zoals eindbaasgevechten. Het is voor sommige nummers zelfs mogelijk om verlengde versies af te spelen, waardoor je hetzelfde deuntje tot een uur kunt verlengen zonder onderbrekingen. Alle muziek is aan je bibliotheek toe te voegen en je kunt muziek zelfs downloaden voor offline luisteren. Je kunt ook je eigen afspeellijst maken, er zijn afspeellijsten op basis van stemming en er is een wachtrij voor je muziek.

Nintendo Music werkt geheel zonder reclame en kun je gratis downloaden, maar om het te gebruiken heb je wel een actief Nintendo Switch Online-lidmaatschap nodig. Dat is er al vanaf €3,99 per maand, waarmee je Nintendo Switch-games online kunt spelen, toegang krijgt tot honderden klassieke games, cloudopslag en meer.