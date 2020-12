Twee van de vier iPhone 13-modellen die we in 2021 gaan zien zullen een OLED-scherm met energiezuinig LTPO-scherm hebben. Dit opent de mogelijkheden voor een 120Hz-scherm, meldt de Koreaanse website The Elec.

LTPO-scherm in iPhones van 2021

Volgens de Koreanen blijven Samsung en LG de belangrijkste leveranciers van de OLED-schermen. Ook bij de iPhone 13-familie zullen alle modellen voorzien zijn van een OLED-scherm. Maar de Pro-versies zullen zich in 2021 onderscheiden door iets extra’s. De schermen zijn technisch geavanceerder in vergelijking met de iPhone 12-modellen en zijn energiezuiniger dankzij het gebruik van LTPO-technologie. LTPO zorgt voor het aansturen van de individuele pixels in het scherm. Daarmee wordt een 120Hz verversingsgraad mogelijk. Je kunt dan vloeiender bladeren, bewegingen gaan soepeler en het scherm reageert sneller.



Ook maakt LTPO-technologie een always on-scherm mogelijk, vanwege de langere batterijduur. Bij de iPhone 12-serie waren er ook al geruchten dat Apple voor 120Hz zou kiezen, in navolging van sommige Android-fabrikanten. Analist Ross Young meldde echter al vroegtijdig dat het niet zo zou zijn en voegde toe dat LTPO pas in 2021 komt. Op de iPad Pro kunnen we al een paar jaar gebruik maken van ProMotion. Hierbij wordt de verversingsgraad van het scherm automatisch aangepast aan de content die je bekijkt. Vorige maand waren er geruchten dat de iPhones van 2021 een always on-scherm krijgen.