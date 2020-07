Gerucht: ‘Face ID komt naar de Mac’

Apple lijkt van plan om Face ID ook in de Mac te gaan ondersteunen. In de code van macOS Big Sur zijn aanwijzingen gevonden voor een TrueDepth-camera.

Het zou betekenen dat gezichtsherkenning ook op de Mac gebruikt kan worden om te ontgrendelen en bijvoorbeeld aankopen goed te keuren. De aanwijzingen zijn gevonden in macOS Big Sur beta 3: er wordt gesproken over een ‘PearlCamera’, de interne codenaam die Apple gebruikt voor de TrueDepth-camera en Face ID. Die naam lekte al in 2017 uit bij de iPhone X. Ook werden termen als ‘FaceDetect’ en ‘BioCapture’ aangetroffen, vergelijkbaar met wat je in iOS vindt. Belangrijk daarbij is dat het speciaal is gebouwd voor macOS en niet toevallig door Catalyst erin is gekomen.



Face ID op de Mac

Het wijst er allemaal op dat Apple macOS al heeft aangepast voor de werking met Face ID. Momenteel zijn de MacBook Air en MacBook Pro al voorzien van biometrische herkenning met Touch ID. Bij de iMac is dit niet mogelijk, omdat het toetsenbord er niet aan vastzit. Apple zal bij ondersteuning voor Face ID ook de Neural Engine moeten inbouwen, die nodig is om de gezichtsscan te kunnen analyseren. Die komt beschikbaar in de Apple Silicon-processoren, heeft Apple al bevestigd.

Het meest voor de hand is dan ook dat Apple pas na de overstap naar ARM gaat overstappen naar Face ID. Het kan dus nog wel even gaan duren voordat er een Mac met TrueDepth-camera op je bureau staat.