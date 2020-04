Unicode 14 uitgesteld

Voor dit jaar hoef je je geen zorgen te maken: de fopsnor, de ijsbeer en het Italiaanse handgebaar staan nog gewoon op de planning om aanstaand najaar te verschijnen. Maar volgend jaar gaat er vertraging optreden. De release van Unicode 14 zou eigenlijk in maart 2021 plaatsvinden maar is nu uitgesteld naar september 2021. Dit betekent dat Apple ook minder tijd heeft om ze in te bouwen. Waarschijnlijk slaat Apple een jaartje over en krijgen we pas in 2022 weer nieuwe emoji erbij.



Het vergaderen en overleggen over Unicode 14 loopt vertraging op door het coronavirus. Er moeten specificaties en afspraken worden gemaakt en dat komt nu niet goed uit. “Onder de huidige omstandigheden hebben onze deelnemers een hoop op hun bordje op het moment en we hebben besloten dat het in het belang van onze vrijwilligers en de organisaties is om de releasedate vooruit te schuiven”, zegt Mark Davis, president van het Unicode Consortium. “Dit jaar kunnen we simpelweg niet voldoen aan hetzelfde schema als in het verleden.”



Deze komen nog gewoon in 2020.

Normaal krijgen ontwikkelaars en bedrijven ruim de tijd om nieuwe Unicode-karakters toe te voegen. Unicode 13 werd aangekondigd in maart en zal dit najaar in software te vinden zijn. Het gaat om 117 nieuwe emoji, waarvan we eerder al een voorproefje lieten zien. Maar volgend jaar is alles anders. Ook het indienen van ideeën voor nieuwe emoji is uitgesteld: je hebt nu tot september 2020 de tijd om je ideeën aan te dragen.

Ondertussen denkt het Unicode Consortium na over tussentijdse punt-updates, zoals 13.1 en 13.2. Zo kan de zwarte kat in versie 13 worden samengesteld op basis van bestaande code en karakters. Ook bij andere karakters is dat wellicht mogelijk.