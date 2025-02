Photoshop is verreweg het bekendste programma voor het bewerken van foto’s en afbeeldingen. Het is zelfs zo bekend geworden dat het werkwoord “fotoshoppen” gewoon in de Dikke Van Dale staat. Er waren al talloze manieren om Photoshop (of andere soortgelijke apps) op de iPhone te gebruiken, maar nu is er nog een nieuwe officiële manier bij. Adobe heeft een iPhone-versie uitgebracht van de Photoshop-app voor iPad. Lees hier hoe je Photoshop op de iPhone kan downloaden en wat je ermee kunt.

Photoshop op iPhone downloaden

De nieuwe Photoshop-app voor iPhone is dus een mobiele variant van de al langer bestaande Photoshop-app voor iPad. De nieuwe iPhone-variant biedt alle belangrijke functies die je van Photoshop kent, maar dan (volgens Adobe) helemaal opnieuw opgebouwd voor mobiel. Je kan met Photoshop-app voor de iPhone lagen toevoegen, onderdelen met elkaar samenvoegen en nog veel meer. Tools voor het vervangen of weghalen van bepaalde onderdelen zijn ook beschikbaar, zoals de Tap Select-tool en de Spot Healing Brush. Er zijn ook AI-functies om je foto’s op te fleuren.

De app laat je ook bewerkingen doen, zoals bijvoorbeeld de kleurweergave, saturatie en helderheid van individuele onderdelen aanpassen. Afbeeldingen importeer je gewoon uit de Foto’s-app en door lagen toe te voegen kun je meerdere plaatjes combineren. De app biedt ook tips om je op weg te helpen en je krijgt toegang tot de Adobe Stock-afbeeldingen om deze te combineren met je eigen foto’s.

Gratis met premium opties

Adobe Photoshop voor iPhone is gratis te downloaden en te gebruiken, maar er zijn ook meer geavanceerde functies waar je voor moet betalen. Met de premiumoptie kun je makkelijker hele objecten verwijderen door eroverheen te vegen en is er een objectselectiefunctie om nauwkeurig mensen en voorwerpen te selecteren. Deze en meer premiumfuncties zijn beschikbaar met het nieuwe Photoshop Mobile & Web-abonnement, dat zo’n €8,- per maand kost. Daarmee krijg je niet alleen volledige toegang tot de iPhone-versie, maar ook tot Photoshop op de iPad en web. Als je al betaalt voor Photoshop, kun je de iPhone-versie zonder extra kosten volledig gebruiken.

Bekijk ook Photoshop op de iPad: dit zijn je opties voor fotobewerking van Adobe Photoshoppen op de iPad kan met heel veel apps. Adobe heeft zelf maar liefst zes (!) apps voor fotobewerking, waaronder Photoshop, Express, Fix en Mix. Zoek je gratis Photoshop voor je iPad, dan is er genoeg keuze en wil je wat meer geavanceerde functies, dan kan dat ook. In deze gids zetten we ze op een rijtje.

De nieuwe app blijft (voorlopig?) bestaan naast Photoshop Express, een eenvoudigere variant van Photoshop.