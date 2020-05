Coronakilo’s? Volgens data van Withings valt het wel mee

Zijn mensen dikker geworden door het thuiszitten in tijden van corona? Nieuwe data van accessoiremaker Withings wekken de indruk dat het niet zo is. De gemiddelde Amerikaan is maar 100 gram zwaarder geworden.

Geen coronakilo’s

Als je de verhalen mag geloven zitten mensen thuis urenlang op de bank naar Netflix te kijken. In plaats van een gezonde wandeling of fietstocht naar het station, school of andere bestemming, zitten we aan één ruk op de bank. En in plaats van een gezonde lunch eten we comfort food. Maar uit data van accessoiremaker Withings valt het allemaal wel mee. Withings publiceerde data over gewichtstoename, activiteiten, slaap en meer.



In de VS is 37% van de mensen meer dan een pound (453 gram) zwaarder geworden. De gemiddelde Amerikaan kreeg er echter maar 95 gram bij. Andere landen laten soortgelijke trends zien. In Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en China kreeg de gemiddelde persoon tussen de 85 en 250 gram zwaarder geworden.

Mensen zijn wel minder actief

Blijven mensen wel in beweging als ze thuiszitten. De Amerikanen zijn niet helemaal tot stilstand gekomen: hun dagelijkse aantal stappen is met gemiddeld 7% afgenomen. Wereldwijd is dat 12%. New York zag de grootste daling van 22%, maar daar is het virus ook het meest hevig toegeslagen. In sommige staten zoals Indiana (+16%) is zelfs sprake van meer beweging. In Duitsland werd 1% meer bewogen, maar in andere landen nam het af: het Verenigd Koninkrijk (-8%), Frankrijk (-27%) en Italië (-28%) is duidelijk minder activiteit te zien. In China stortte de lichaamsbeweging helemaal in, met -56% in Hubei. Nu het land weer op de been is, zijn de cijfers weer normaal, zoals vóór de coronacrisis.

Wereldwijd doen mensen meer aan yoga (+42%), wandelen (+34%), fietsen op de hometrainer (+19%) en hardlopen (+18%). Activiteiten waarvoor je faciliteiten nodig hebt, worden minder gebruikt: zo wordt er minder tijd besteed aan tennis (-66%), zwemmen (-53%), badminton (-50%) en hardlopen op een loopband (-39%).

Later in bed, langer slapen

We zijn dichter bij ons bed, maar toch slapen mensen minder. Amerikanen gaan 11 minuten later naar bed en blijven 12 minuten langer liggen, waarschijnlijk omdat ze niet naar hun werk hoeven te reizen. Opvallend is dat in het land waar de minste gewichtstoename was (Frankrijk) ook de grootste toename in slaaptijd is gemeten. Langer slapen blijkt volgens Withings wel vaker invloed te hebben op het gewicht. Chinezen en Italianen sliepen 17 minuten langer en in Frankrijk lag men 20 minuten langer in bed.

Tijdens de coronacrisis drinken mensen minder, wat heeft geleid tot minder onregelmatige hartslagmetingen. In de VS leidde dat tot een afname van hartslag-afwijkingen van 43% en ook in andere landen nam het sterk af, vooral in Italië en Frankrijk.

Mensen zijn vanwege COVID-19 vaak hun temperatuur gaan opnemen. Metingen met de Withings Thermo verdrievoudigden in de beginweken van de uitbraak. Sommige mensen namen hun temperatuur meermaals per dag.