iCulture Vandaag: dit was vrijdag 1 mei 2020

Apple heeft kwartaalcijfers bekendgemaakt en die blijken beter dan gedacht. Maar waar zaten de echte lichtpuntjes? Wij doken in de nabespreking en noteerden de 10 belangrijkste weetjes, zodat jij in één keer bent bijgepraat en beter kunt beslissen of je aandelen Apple moet kopen. We vertellen je ook alles over 5G-netwerken en geven antwoord op de vraag of je genoeg hebt aan een sub-6 iPhone of echt een toestel met mmWave nodig hebt. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag.



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

De beste wandelapps voor de iPhone helpen je bij het vinden van een wandeling waar het niet druk is.

Alles over Withings, de accessoires waarmee je een gezonder leven leidt.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Apple COVID-19 (gratis, iPhone, iOS 13.1+) - Alleen in de Amerikaanse App Store: Apple’s officiële COVID-19 app heeft een update gekregen met symptomen en tips over het dragen van mondkapjes. https://www.iculture.nl/app/