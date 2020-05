T-Mobile en KPN gaan 5G niet tegelijk aanbieden op 4G-frequenties

Vodafone maakt gebruik van zogenaamde dynamic spectrum sharing. Dit houdt in dat bij gebruik van een 5G-smartphone een klein deel van de 4G-band wordt vrijgemaakt voor communicatie via 5G. Vodafone biedt sinds deze week 5G aan op de 1800MHz-band, met een techniek om te zorgen dat 4G en 5G dezelfde frequentieband kunnen delen. Het levert een kleine snelheidswinst op. KPN kent die mogelijkheid ook, maar zal er geen gebruik van maken. “We kiezen bewust voor een andere route naar 5g waarbij we gebruik willen maken van nog te veilen spectrum”, aldus een woordvoerder.



KPN doelt daarmee waarschijnlijk op de 700 MHz- of de 3,5 GHz-frequenties die nog geveild moeten worden. KPN verwacht niet dat 5G een revolutie teweeg zal brengen, maar een ontwikkeling die stapsgewijs zal plaatsvinden. T-Mobile zal ook geen gebruik maken van dynamic spectrum sharing. Deze provider ziet meer in een toegewijde band voor 5G, die de kwaliteit van 4G niet kan aantasten. “We zullen in ieder geval toegewijde frequentieruimte inzetten voor 5G, die niet gedeeld wordt met andere technologieën”, aldus een woordvoerster van T-Mobile.

Landelijk dekkend netwerk

T-Mobile beloofde anderhalf jaar geleden als eerste provider een landelijk dekkend 5G-netwerk te zullen aanbieden. Het is de vraag of dat lukt. Vodafone zegt momenteel de helft van Nederland te kunnen afdekken en wil eind juli een landelijk dekkend 5G-netwerk hebben. Op de vraag of T-Mobile nog steeds als eerste een landelijk dekkend 5G-netwerk zal hebben, wilde de provider niet reageren. T-Mobile maakt gebruik van de 700 MHz-band. Die biedt een lagere snelheid en capaciteit, maar heeft wel een betere dekking dan de hogere frequentiebanden.

Lees meer over 5G-netwerken en de plannen van de providers in ons overzicht. Om er gebruik van te maken heb je wel een 5G iPhone nodig en die zouden komend najaar in de winkel kunnen liggen.