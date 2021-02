Apple TV-app nu op Chromecast met Google TV

Google introduceerde vorig jaar een vernieuwde Chromecast met Google TV, maar als Nederlander zit je nog vast aan het oude model zonder Google TV en zonder afstandsbediening. Heb jij je Chromecast in het buitenland gehaald, dan kun je er al wel van profiteren. Je kunt wereldwijd de TV-app gebruiken en openen met de Google Assistent. In de VS heb je bovendien de beschikking over Apple TV+ en kun je kijken naar Apple Originals zoals Ted Lasso. Bovendien kunnen Amerikanen Apple TV+ shows toevoegen aan hun Google-kijklijst. In de komende maanden zullen deze functies ook in andere landen mogelijk worden, al heeft Google nog geen tijdschema gegeven.



Afgelopen december beloofde Google al dat de TV-app begin 2021 beschikbaar zou komen op de Chromecast. In de toekomst zou de app op nog meer Android TV-apparaten uit moeten komen. De app werkt precies hetzelfde als op alle andere apparaten. Je kunt in de TV-app je gekochte films uit iTunes bekijken en ze afspelen.

Ook zitten er verschillende Apple TV-channels in, die afhankelijk zijn van je regio. Zo kun je in de VS kijken naar netwerken zoals Showtime en CBS All Access. Wat handig is, is dat de gebruikersinterface op alle apparaten ook hetzelfde is. Je ziet een navigatiebalk bovenin met grote blokken die je proberen overhalen om te gaan kijken. Er is ook een zoekfunctie.

De beschikbaarheid werd vandaag aangekondigd via het Twitter-account van Made by Google, waarbij de serie For All Mankind te zien is:

Is this really happening? Are you really here? The @AppleTV app has finally landed on your #Chromecast with Google TV!!! We can’t even rn with this! https://t.co/SukHIYkRi0 pic.twitter.com/5nfJhOPBrg — Made By Google (@madebygoogle) February 18, 2021

Apple reageerde met een tweet van de hitserie Ted Lasso.

