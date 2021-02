iCulture Vandaag: dit was donderdag 18 februari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 18 februari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Ben jij tevreden met je Apple Watch, of zou je willen dat er nog wel wat meer functies op zaten? Dan is er goed nieuws, want over een paar maanden komt alweer de Apple Watch Series 7. We hebben alle geruchten en wat er tot nu toe bekend is voor je op een rijtje gezet. Dit en meer lees je vandaag op iCulture!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zo maak je een afspraak met de Apple Store Genius Bar of met een erkende serviceprovider.

Ontdek hoe je een fotoalbum maakt op de iPhone en iPad. Dit doe je in de Foto’s-app.

Accessoires en devices

​ Brydge heeft nu multi-touch op het trackpad van het Pro+ toetsenbord voor iPad.

De Apple TV-app is nu op de Chromecast beschikbaar, maar alleen op een bepaald model.

Apps

Bekijk onze line-up van mindfulness- en meditatie-apps voor een rustig momentje.

Heb je de Photo Booth-app wel eens geprobeerd? Wij leggen de mogelijkheden uit.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Bandbreite (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - Versie 1.2 van de Bandbreite-app bevat nu een handig filter, zodat je op beschikbaarheid, kleur en jaartal kunt selecteren. Ook kun je je verlanglijstje nu exporteren en delen.

, iOS 14.0+) - Versie 1.2 van de Bandbreite-app bevat nu een handig filter, zodat je op beschikbaarheid, kleur en jaartal kunt selecteren. Ook kun je je verlanglijstje nu exporteren en delen. bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Favoriete contacten heten nu Pinned Contacts. Ook kun je nu de tegels van Cards, bunq.me en Total op je beginscherm verbergen.

Canvas Student (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Nu met widget voor je cijfers, nieuwe quizzen teovoegen en andere kleine verbeteringen.

Infuse 6 (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Diverse verbeteringen in Infuse 6.6, bijvoorbeeld de HomePod theater-optie. Daarmee kun je een HomePod stereopaar met je Apple TV 4K verbinden. De audio gaat dan in hoge kwaliteit naar de speakers.