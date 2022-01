Sommige gebruikers krijgen sinds vandaag vaak een terugkerende melding over het bijwerken van de Apple ID-instellingen. Het opnieuw invoeren van het wachtwoord lijkt niet te helpen. Wat is er loos?

Afgelopen nacht hadden diverse diensten van Apple last van een storing, waaronder iCloud-mail, iCloud-fotobibliotheek en meer. Ook lukte het soms niet om een backup te maken of om iCloud-opslag te upgraden. Hoewel de storing inmiddels al lang en breed opgelost is, ervaren sommige gebruikers alsnog de gevolgen van deze onderbreking. Daarbij verschijnt in de instellingen vaak de melding om Apple ID-instellingen bij te werken.



“Apple ID-instellingen bijwerken”: wat is er mis?

Op de redactie hebben we meerdere meldingen gekregen van lezers die deze melding zien op hun iPhone en iPad, maar ook op de Apple TV of Mac. Ook op Reddit wordt er geklaagd over dit probleem, in meerdere topics. Heb jij hier ook last van? Het goede nieuws is dat er niets mis lijkt met jouw account. De melding lijkt te verschijnen als gevolg van de eerdere storing.

Het vervelende is dat de melding niet weg te krijgen is. Het Apple-apparaat vraagt om opnieuw in te loggen met je wachtwoord, maar soms verschijnt er vervolgens een foutmelding of keert de melding na het invoeren van je wachtwoord vrij snel weer terug. Het is onduidelijk wat het probleem precies is, maar mogelijk zijn er nog wat problemen met de iCloud-servers.

Mogelijke oplossingen

Een duidelijke oplossing voor het verwijderen van de melding lijkt er op dit moment niet te zijn. We adviseren dan ook om de melding voorlopig te negeren en het op een later moment nog eens te proberen door je wachtwoord in te voeren. Als dat ook niet helpt, kun je proberen om helemaal uit te loggen in iCloud en vervolgens weer in te loggen. Dit kan wel een tijdrovend proces zijn. We hebben bovendien niet zelf kunnen verifiëren of dit de oplossing is voor deze melding. Hou daar rekening mee als je besluit om dit toch te doen. Als uitloggen in iCloud helemaal niet lukt, hebben we een aparte tip met oplossing.

