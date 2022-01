Je kunt je Mac weer updaten, want macOS Monterey 12.2 is nu uit voor het grote publiek. Lees hier wat er nieuw is.

Apple heeft niet veel functies toegevoegd aan deze update, maar het is wel een belangrijke om te installeren. Er is helaas nog steeds geen spoor te bekennen van Universal Control. Wel is een vervelende Safari-bug opgelost.



macOS 12.2 Monterey beschikbaar

Er zijn drie belangrijke nieuwe veranderingen te melden. Allereerst is er voor iedereen een bug in Safari 15 opgelost. Hiermee kon je browseractiviteit lekken onder bepaalde omstandigheden. Het lek kwam eerder deze week al aan het licht.

Verder heeft Apple ook twee prettige verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er verbeteringen voor muziekliefhebbers. De Muziek-app werkt nu eindelijk volledig native op de Mac. Voorheen laadde de app deels webcontent, maar dat zou nu soepeler moeten werken.

Over soepel gesproken: macOS Monterey 12.2 voegt ook iets toe voor eigenaren van een 14- of 16-inch MacBook Pro van 2021. In de browser kun je nu extra soepel scrollen, want Safari heeft ProMotion-ondersteuning gekregen. Aangezien Safari voor veel mensen de app is die ze het vaakst gebruiken, zal dit voor veel mensen een prettige toevoeging zijn.

macOS Monterey 12.2 downloaden

Je downloadt macOS Monterey 12.2 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

