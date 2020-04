Met een gamecontroller kun je je games op de Apple TV nog makkelijker bedienen. Je kunt hiervoor een van de nieuwere MFi gamecontrollers gebruiken, maar het werkt ook met veel bestaande gamecontrollers. Daarnaast leggen we uit hoe de knoppen op de controller corresponderen met de menu's van tvOS.

Oudere gamecontrollers met de Apple TV

Er zijn allerlei gamecontrollers die speciaal voor de Apple TV zijn gemaakt, zoals de SteelSeries Nimbus. Heb je nog een oudere gamecontroller voor iOS liggen, dan kun je die ook koppelen met de Apple TV (vierde generatie of nieuwer).

Welke gamecontroller koppelen met Apple TV?

Als je een oudere gamepad thuis hebt liggen is het wel belangrijk dat het hier om een iOS-ondersteunende controller gaat. Als je de gamepad in het verleden dus gebruikt hebt om te gamen op je iPhone of iPad, zit je goed.

Laten we beginnen met het belangrijkste: het koppelen van deze iOS-controller aan de Apple TV.

Zo koppel je een iOS-gamepad aan de Apple TV

Om een gamepad te koppelen aan je vierde generatie Apple TV of nieuwer ga je als volgt te werk:

Open de Instellingen-app op de Apple TV. Kies Afstandsbedieningen en apparaten. Selecteer Bluetooth onder het kopje Andere Apparaten. Zorg daarna dat de controller in pairing-modus staat. Zodra je controller op de Apple TV verschijnt selecteer je hem in de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten.

Nu je Apple TV en gamecontroller met elkaar verbonden zijn, kun je het apparaat ook gebruiken om door de menu’s van de Apple TV te navigeren. Daarbij is het belangrijk om te weten wat de knoppen doen.

Gamecontroller-knoppen op de Apple TV

A-knop : Menu-opties selecteren en keuzes bevestigen.

: Menu-opties selecteren en keuzes bevestigen. B-knop : Ga een menu terug door op de B-knop te tikken, houd de B-knop ingedrukt om terug te keren naar het homescherm.

: Ga een menu terug door op de B-knop te tikken, houd de B-knop ingedrukt om terug te keren naar het homescherm. D-pad en joystick : Navigeer door menu’s.

: Navigeer door menu’s. Controller aanzetten : Als je een controller aanzet als de Apple TV uit staat, start je automatisch de Apple TV op. Een Siri Remote is hiervoor dus niet meer nodig.

: Als je een controller aanzet als de Apple TV uit staat, start je automatisch de Apple TV op. Een Siri Remote is hiervoor dus niet meer nodig. Pauze-knop : Zelfde functies als de B-knop: keer terug naar het homescherm door de knop ingedrukt te houden en ga een menu terug door de knop eenmaal in te tikken.

: Zelfde functies als de B-knop: keer terug naar het homescherm door de knop ingedrukt te houden en ga een menu terug door de knop eenmaal in te tikken. Triggers en Bumpers: Navigeer van links naar rechts door de menu’s van tVOS.

Zodra je een app of game opstart ligt de functie van de knoppen volledig in de handen van de ontwikkelaar. Bovenstaande lijst geldt dan ook alleen voor het navigeren door de menu’s van tvOS.