In een email aan klanten laten de ontwikkelaars van wachtwoordmanager LastPass weten dat de Mac-app binnenkort niet meer ondersteund zal worden. In plaats daarvan komt er een web app.

LastPass stopt met de native Mac-app

In de email laat het bedrijf weten dat ze Mac gebruikers niet helemaal in de kou laten. Er komt namelijk wel een nieuwe app beschikbaar, maar deze zal geen systeemfuncties van de Mac ondersteunen. Denk hierbij aan sneltoetsen die je kunt gebruiken, ongeacht je activiteit. De nieuwe app is vanaf een pictogram te openen, maar eenmaal opgestart is het alsof je een pagina in Safari bekijkt. Dit maakt het voor de gebruikers minder elegant omdat web apps nu eenmaal minder vlekkeloos werken dan native apps. Voor de ontwikkelaars is het echter makkelijker te onderhouden en bij te werken. Bij kritieke fouten zijn alle gebruikers sneller voorzien van een bugfix omdat het in feite een website is die bijgewerkt moet worden.



Gebruik je nog steeds liever de native Mac app van LastPass, bijvoorbeeld omdat je graag sneltoetsen gebruikt? Dat zal vooralsnog gewoon blijven werken. Vanaf 29 februari stopt wel de ondersteuning voor de app. Mocht er dus een beveiligingslek ontdekt worden kun je niet rekenen op een bugfix.



Zo ziet de nieuwe web app eruit

Mac app is veiliger dan een extensie

LastPass zal de hoofdfuncties van de dienst gewoon nog blijven ondersteunen, zoals het automatisch invullen van je wachtwoord in Safari. De reden dat er gekozen is voor een app in plaats van een Safari extensie is onder andere de beveiliging.

Volgens Apple zijn Mac-apps veiliger dan Safari-extensies. Bovendien laat Apple ook geen nieuwe officiële extensies meer toe. In plaats daarvan moedigt het bedrijf juist de aanpak van LastPass aan ten opzichte van een extensie.

Wist je dat je ook op iOS een wachtwoordmanager kunt gebruiken? Bekende apps als 1Password, Dashlane en ook LastPass werken op iOS. Je kunt zo je wachtwoorden synchroniseren met al je apparaten. Een overzicht van wachtwoordenapps vind je in onze aparte gids. Je kunt ook kiezen voor iCloud Sleutelhanger; een gratis dienst van Apple die wachtwoorden voor je onthoudt.