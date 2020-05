Belkin Soundform Elite speaker

Ken je nog de speakers die vroeger zo’n ingebouwde iPhone-dock hadden? Sinds Apple is overgestapt naar de Lightning-connector zijn ze minder populair en kiezen speakerfabrikanten steeds vaker voor Bluetooth. Belkin brengt nu een moderne variant van zo’n speakerdock uit, waarbij je je iPhone draadloos kan opladen en tegelijk muziek luisteren. De Belkin Soundform Elite is een slimme speaker met ingebouwde draadloze oplader. Hij kost 300 dollar.



Belkin heeft voor de speakertechnologie een extern bedrijf in de arm genomen, Devialet. Het ziet eruit als een HomePod, waarbij de bovenkant schuin is afgesneden. De speaker werkt met Google Assistent.

Meestal zien we dergelijke Belkin-accessoires ook wel in de Apple Store opduiken, maar bij de Belkin Soundform Elite is dat nog even de vraag. Het ziet eruit als een HomePod, het concurreert met de HomePod en het werkt niet met Siri. Je hebt dan ook meer kans bij andere winkelketens. Voorlopig is de speaker nog alleen te krijgen bij de Amerikaanse Amazon en bij Belkin zelf.

De speaker met oplader is geschikt voor de iPhone 8 t/m de iPhone 11.

Dit zijn de belangrijkste specs:

Lengte en breedte: 162 mm

Hoogte: 168,5 mm

Gewicht: 1,25 kg

Kleuren: zwart en wit

Sound Stage: Mono with SAM by Devialet

Knoppen: Play/Pause, Mute, Vol +/-, Bluetooth

Microfoon: 2 far field microfoons voor spraakbediening

SPL Max: 90 dB SPL +/- 3dB

Full Range Driver: 35 mm

Woofer: 2 x 70mm

Woofer max input peak power: 2 x 60 Watt

Full Range max input peak power: 1 x 30 Watt

Frequentieresponse: 40 Hz – 20.000Hz

Spraakassistent: Google Assistant

Bluetooth / Wifi: Bluetooth 5.0 / Wifi 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5Ghz)

Draadloze oplader: tot 10 Watt

Meegeleverd in verpakking: speaker, adapter + handleiding

Vernieuwde Belkin Boost Charge

Er is ook een vernieuwde Belkin Boost Charge 3-in-1 oplader. Die kost 120 dollar en kan een iPhone, Apple Watch en setje AirPods tegelijk opladen. We hebben eerder de Belkin Boost Up in een review besproken. Daarbij gaat het om een soortgelijk oplaadstation voor op je bureau of nachtkastje.

Dit model zouden we best eens bij de Apple Store kunnen terugzien. Het eerdere model is daar ook verkrijgbaar en heeft net als deze een compact design met een omhoogstaande houder voor je Apple Watch. Ook is er een oplaadschijfje voor je Apple Watch aanwezig. Tussen het Apple Watch-bandje is ruimte om de AirPods op te laden.

Het minst spannend is de nieuwe Belkin Wireless Charger. Deze kost 50 dollar en laadt twee apparaten tegelijk op met een vermogen van 7,5 Watt. Het werkt met twee iPhones of een combinatie van iPhones, AirPods en andere accessoires, behalve natuurlijk de Apple Watch. Er zitten twee laadpunen in deze mat, dus je moet je spullen wel heel precies positioneren.

De genoemde producten liggen nog niet in de Nederlandse en Belgische winkels. Zoek je iets wat wel gewoon verkrijgbaar is? Bekijk dan onze round-up van draadloze opladers!