Maak muziek en lach,

Zorgen voor een and’re dag,

Zingen doen we vlot,

In de Freggelgrot.

Was je vroeger fan van de Freggels? In Nederland werd de serie tussen 1983 en 1987 op televisie uitgezonden door de KRO en was mateloos populair. Fraggle Rock werd bedacht door Jim Henson, de man achter de Muppet Show en Sesamstraat, en Apple gaat ze nu weer opnieuw tot leven wekken. Momenteel zijn op Apple TV+ al wat afleveringen te zien, maar er komt meer. Apple heeft de rechten gekocht om alle 96 oude afleveringen uit te zenden. Het is voor het eerst dat Apple bestaande content koopt.



Fraggle Rock op Apple TV+

Op Apple TV+ vind je sinds april de serie ‘Fraggle Rock: Rock On’, een korte show met karakters uit de serie. Het bevalt blijkbaar goed, want Apple heeft nu een contract gesloten om afleveringen van volledige lengte te laten maken. In de nieuwe serie zie je de originele poppen terug zoals Gobo, Wimmie, Mollie, Jet, Bobby en Reizende Oom Roel. Ze heten in het Engels Gobo, Wembley, Mokey, Red, Boober en Traveling Uncle Matt.

Daarnaast kun je vanaf 27 mei (of iets later) kijken naar de afleveringen die tussen 1983 en 1987 geproduceerd zijn. Vorige week speculeerde Bloomberg al dat Apple plannen had om bestaande films en tv-series aan te schaffen voor Apple TV+, om te zorgen dat er meer inhoud is en om beter te kunnen concurreren met Netflix. Het zal echter geen gewoonte worden. Volgens Vulture is Apple niet erg geïnteresseerd om allerlei oude shows en films toe te voegen, maar wordt een uitzondering gemaakt voor Fraggle Rock. Als kinderen nu naar de nieuwe afleveringen kijken is het wel zo leuk als dat aangevuld wordt met de afleveringen waar hun ouders vroeger naar keken.