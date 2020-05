De kindvriendelijke versie van YouTube, YouTube Kids genaamd, is nu ook beschikbaar op de Apple TV. Sinds een jaar is de app in Nederland beschikbaar, maar je kan nu ook op het grote scherm kijken.

De YouTube-app is al sinds de begindagen beschikbaar op de Apple TV. Maar de voor de speciale kinderversie ontbrak lange tijd ondersteuning voor de Apple TV. YouTube Kids is wel al beschikbaar op bepaalde smart-tv’s van Samsung, Sony en LG, maar iedereen met een Apple TV kan nu YouTube Kids downloaden. De app is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K.



YouTube Kids op Apple TV

Na het downloaden van de app moet je eerst een aantal stappen doorlopen om de app in te stellen. Als ouder geef je je geboortejaar op en kun je eventueel inloggen met een bestaand YouTube Kids-account. In de app geef je vervolgens aan voor welke doelgroep er video’s getoond mogen worden. Je hebt daarbij de keuze uit drie leeftijdscategorieën. Vervolgens kies je of je de zoekfunctie in of uit wil schakelen. Met de zoekfunctie zoek je alleen naar geschikte content voor jouw kind, dus je hoeft niet bang te zijn dat er ongepaste video’s naar voren komen. Het instellen gaat als je uitgelogd bent wel in het Engels.

De app bestaat uit vier onderdelen, via het menu bovenaan. Je kan kiezen tussen Shows, Muziek, Leerzaam en Ontdekken. Op basis van deze filters zie je passende filmpjes, zodat je kind zelf door de app kan bladeren. De videospeler lijkt op die van de normale YouTube-app, maar heeft wel extra grote knoppen voor pauzeren en doorspoelen. Om instellingen aan te passen, moet een ouder een reeks cijfers in tekst aflezen en in de app invoeren. Een kind kan dus niet zomaar de leeftijdsgrens aanpassen.

De app ziet er kleurrijk uit en biedt kinderen de mogelijkheid om zelf op het grote scherm te kijken. De app werkt niet samen met de Top Shelf, dus het plaatsen van de app in de bovenste rij van het Apple TV-beginscherm levert geen extra mogelijkheden op.

