Apple Zomerkamp at Home

“Deze zomer gaat Apple Zomerkamp digitaal”, meldt Apple op de speciale webpagina. Het wordt deze keer dan ook helemaal anders. Apple Zomerkamp at Home bestaat uit een Activiteitenboek om zelf thuis mee aan de slag te gaan, aangevuld met virtuele sessies onder leiding van onze Apple Store Creatives. Het programma zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.



Deelname is net als voorgaande jaren gratis, maar je moet je kind(eren) wel eerst aanmelden, om aan de digitale sessies te kunnen meedoen. Dit kan via de website. Er zijn sessies van 30 minuten (Oriëntatie) en 60 minuten (Vraag & Antwoord), beide via Webex. Voor het Activiteitenboek heb je de gratis Pages-app nodig. Deze kun je downloaden op elk apparaat dat iOS 12 ondersteunt, dus het mag niet een al te oude iPad zijn.

Met het Activiteitenboek kunnen kinderen nieuwe dingen proberen op het gebied van video, design en programmeren. In virtuele livesessies krijg je daarbij ondersteuning en tips, en krijg je antwoord op eventuele vragen die je hebt.

Apple heeft de Today at Apple-sessies momenteel even stopgezet. De Apple Stores zijn weliswaar weer geopend, maar er vinden geen groepssessies plaats. In plaats daarvan zijn er onder de titel Today at Home allerlei filmpjes beschikbaar waarmee je thuis aan de slag kunt gaan op het gebied van fotograferen, tekenen of muziek maken. Deze zijn vooral voor volwassenen bedoeld.