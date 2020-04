Apple heeft onder de titel 'Creativity goes on' een opbeurende video uitgebracht, waarin te zien is hoe je ook thuis creatief kunt zijn. Ook kun je onder de titel 'Today at Home' nu diverse sessies op het gebied van fotografie en tekenen volgen.

De 1,5 minuten durende video toont hoe creatievelingen omgaan met de maatregelen om thuis te blijven. In de video zien we artiesten, studenten, dansers, muziekleraren en bekende sterren die met hun Apple-producten toch door kunnen gaan met hun creatieve activiteiten. Ze tekenen, dansen, lezen verhalen en delen leuke momenten met anderen op afstand. Volgens Apple zijn er in elke uithoek van de wereld mensen te vinden die nieuwe manieren vinden om door te gaan – en dat geeft hoop.

Today at Home

Ook is Apple gestart met een nieuw Today at Home-programma, waarmee je online sessies kunt volgen. Het wordt geleid door creatieve professionals van Apple Stores wereldwijd. Je hoeft er dus je huis niet voor uit. In de sessie ‘Draw playful portraits with iPad’ zie je medewerkster Harriet van Apple Regent Street in Londen. Zij legt uit hoe je een foto kan omzetten naar een tekening door gebruik te maken van de standaard Foto’s-app. Normaal gebruikt Apple hier de app Procreate voor, maar dat was wellicht te ingewikkeld omdat het een betaalde app is. Zoek je andere tekenapps voor de iPad, dan hebben we daar een lijst voor.

Bekijk ook Tekenen op de iPad: dit zijn de beste apps Wil je op de iPad gaan tekenen met de Apple Stylus, dan heb je keuze uit tientallen apps, van Affinity Designer en Procreate tot Adobe Fresco. Welke bij jou past, is afhankelijk van je behoeften, maar met deze round-up van iPad tekenapps is er altijd iets wat bij jou past.

De tweede sessie heet ‘Capture striking photography with iPhone’ en wordt gepresenteerd door Cameron van Apple Orchard Road in Singapore. Hij laat zien hoe je thuis mooie foto’s van architectuur kunt maken. Tenslotte is er nog Adrian van Apple Third Street Promenade in Santa Monica. Hij legt in ‘Shoot photos full of personality with iPhone’ uit hoe je portretten kunt maken door een mooie omgeving in te richten en daarna de portretmodus van de iPhone te gebruiken.

Apple heeft eerder vandaag ook een lijst met 30 creatieve activiteiten voor kinderen uitgebracht en er is extra educatieve content beschikbaar voor kinderen die momenteel niet naar school kunnen. Wij hebben ook een lijst met activiteiten om kinderen bezig te houden en we helpen je op weg met virtuele museumbezoeken en meer. Dit kan ook het moment zijn om eens aan een cursus te beginnen: op YouTube vind je allerlei tutorials rond onderwerpen als Procreate en Photoshop.