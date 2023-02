Apple gaat Communication Safety beschikbaar stellen in zes nieuwe landen, waaronder Nederland en België. Deze optionele functie houdt in dat kinderen een waarschuwing krijgen als ze een foto met veel naakte huid willen delen.

Waarschuwing bij naaktfoto’s delen

Eerder was de functie al beschikbaar gesteld in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en andere landen. Nu komen Nederland, België, Zweden, Japan, Zuid-Korea en Brazilië erbij. Communication Safety is een optionele functie in de Berichten-app op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch waarbij kinderen een waarschuwing krijgen als ze foto’s willen versturen waarop bloot te zien is. Volgens Apple is de functie privé en veilig. iMessage analyseert de bijlagen die kinderen willen versturen en bepaalt of er naakt te zien is. Is dat het geval, dan krijgt het kind een waarschuwing te zien.



De functie wordt de komende weken uitgerold in Nederland en België, zo werd zojuist bekendgemaakt in een mediabriefing die iCulture heeft bijgewoond. Het kind bepaalt zelf of de foto alsnog verstuurd zal worden. Ook kan het kind eerst raad vragen aan een volwassene. Apple krijgt geen toegang tot de berichten en er worden geen meldingen naar de ouders verstuurt, als het kind dat niet wil.

Eerder was Apple ook van plan om iCloud-foto’s te scannen op mogelijk kindermisbruik, maar dat plan verdween al snel in de ijskast. Inmiddels is deze functie helemaal afgeblazen. Een nieuw voorstel van de EU brengt het onderwerp echter weer terug op de agenda: de EU wil dat techbedrijven wél een achterdeurtje aanbrengen om te kunnen scannen naar kinderporno. Bij de nu aangekondigde functie gaat het om een analyse die volledig op het toestel zelf plaatsvindt en alleen als je het zelf hebt ingeschakeld.