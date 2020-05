. Vandaag vond bunq update #14 plaats. Deze keer niet in het DeLaMar-theater in Amsterdam, maar op het hoofdkantoor, kilometers verderop. De bunq-app heeft in versie 3.0 een flinke update gekregen en je kunt meedoen aan de publieke bètatest.

bunq 3.0 vernieuwd

De nieuwe app is gericht op eenvoud, gemak en de community. Verder kun je met de app gemakkelijk doneren aan goede doelen. Het zou gaan om de grootste update tot nu toe. Er kunnen 100 mensen meedoen aan de bètatest voor iOS en eveneens 100 mensen voor de Android-beta. Aanmelden kan hier. Doel van de vernieuwde app is om de best mogelijke bankervaring te bieden. Het nieuwe uiterlijk is ontworpen vanuit het oogpunt van de gebruiker. Elk scherm heeft maar één knop en geeft je meer vrijheid om de community te ondersteunen. Je kunt via de app doneren aan doelen die jij belangrijk vindt.



Lokale goede doelen

Ook kun je zelf lokale goede doelen aanmaken en je laten helpen door andere mensen uit de community. Zo kun je bijvoorbeeld geld doneren aan een school in de buurt, die extra materialen nodig heeft. Verder zitten er meer mogelijkheden in om met Premium SuperGreen en bunq Business SuperGreen.

Zo ziet de bunq 3.0 app eruit

Met de vernieuwde app kun je sneller een account openen. Je hoeft nu nog maar op één knop te drukken om te beginnen.

De interface van de app is compleet vernieuwd. Op elk scherm vind je deze duidelijke plusknop, waarmee je kaarten, accounts en meer kunt toevoegen.

Op het nieuwe Profiel-scherm kun je de app aanpassen aan je wensen. Zo zijn er add-ons waarmee je apps aan je account kunt toevoegen.

Op het bunq Voor ons-tabblad kun je in contact komen met de community en zien wat er speelt bij andere gebruikers. Ook vind je er aankondigingen en zie je hoeveel je verdiend hebt met je investeringen, hoeveel bomen er zijn gepland, enzovoort.

Over bomen planten gesproken: je kun nu meer bomen planten door samen te werken met je vrienden. Je kunt met je tribe ook de strijd aangaan met andere groepen.

Hier vind je de eerder genoemde functie om te doneren. Je kunt een doel instellen voor elk denkbaar crowdfunding-project. Dat kan dus ook zijn om jezelf de zomer door te helpen, als je bijvoorbeeld artiest of acteur bent en momenteel geen werk hebt. Maar je kunt het ook gebruike als je geld wilt inzamelen door te gaan sporten, of als je geld wilt doneren aan een café in de buurt.

Op het Voor mij-tabblad vind je een overzicht hoeveel geld, tijd en CO2 je hebt bespaard door klant te zijn bij bunq. Kortom: 4 tabbladen en een grote plusknop waarmee je de meeste acties kunt regelen. Er is ook een camera-tabblad waarmee je snel bonnetjes en facturen kunt scannen.

De app is als publieke beta beschikbaar. Meer informatie vind je hier.

Je kunt de aankondigingen ook hier kijken: