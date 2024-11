Apple’s kerstreclame van 2024 draait om AirPods Pro-gehoorfuncties (maar slaat een beetje door)

Apple brengt jaarlijks in november een langere reclame uit, waarin de feestdagen centraal staan. Meestal zit er een mooie boodschap of een emotioneel verhaal in verwerkt, waarbij de Apple-producten subtiel voorbij komen. Deze keer heeft Apple het echter anders aangepakt: slechts een product met een specifieke functie staat centraal.

Apple’s kerstreclame van 2024

In de reclame zien we een gezin waarbij de dochter en gitaar als cadeau ontvangt. Tegelijkertijd zien we de vader, die flashbacks krijgt naar de jonge jaren van zijn dochter. Het geluid van de video verklapt alvast de clou: de vader heeft gehoorproblemen en kan zijn dochter dus niet goed horen. Zijn vrouw herinnert hem er nog even aan om zijn AirPods Pro in te doen, zodat hij zijn dochter kan horen spelen en zingen op haar zojuist gekregen gitaar.

En ineens is daar weer het gewone geluid: dankzij de gehoorfuncties van de AirPods Pro 2 klinken alle flashbacks ineens weer kraakhelder en kan hij zijn dochter ook goed horen. Uiteraard gevolgd door een lach en een traan.

Waarom geen gewoon gehoorapparaat?

Na het zien van de reclame blijven bij ons vooral vragen achter. Waarom heeft de vader niet gewoon áltijd een gehoorapparaat in, zodat hij zijn dochter altijd kan horen zingen? Zijn er dingen die hij normaal gesproken liever niet wil horen? Daar geeft de video geen antwoorden op. Apple slaat wat ons betreft dan ook een beetje door, door een niet al te realistisch scenario te scheppen.

Wij vinden Apple’s kerstreclame van 2023 een stuk meer geslaagd, want daar kwam pas echt de creativiteit in naar voren. Die reclame vertelde een mooi ontroerend verhaal en duurde ook een stuk langer. Apple heeft met de Fuzzy Feelings-reclame van vorig jaar zelfs een Emmy Award gewonnen. Het lijkt ons sterk dat dat met de reclame van dit jaar weer gaat gebeuren.