iCulture Vandaag: dit was vrijdag 11 november 2022

De SP stelt kamervragen: Heeft Nederland ook de Pegasus-spyware gebruikt? Het is in de EU gebruikt, maar specifiek over Nederland is niks openbaar gemaakt. Lees in ons artikel wat deze spyware ook alweer inhoudt. Verder praten we je bij over een nieuwe Apple Watch functie: Backtrack. Handig voor avonturiers! Geen avonturier, maar wel een Apple Watch om je pols? Dan kun je meedoen aan de nieuwste Apple Watch uitdaging om een medaille te verdienen. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps