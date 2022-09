iCulture Vandaag: dit was dinsdag 13 september 2022

Vandaag even geen software-updates (we nemen aan dat sommige mensen nog druk bezig zijn met het installeren van de updates), maar wel heel veel andere interessante artikelen. Zo duiken we in de watchOS 9-functies die je meteen kunt proberen en bespreken we welke Apple Watch Series 8-functies nou echt nieuw zijn. Maar het was vooral een dag van jagen op bugs: in ons artikel over iOS 16 bugs en problemen staan er al heel wat opgesomd. Vaak zijn het geen rampzalige problemen, maar ze kunnen je het leven wel even tijdelijk zuur maken. Gelukkig is er vaak een oplossing. Check ook ons overzicht van apps die al voor iOS 16 zijn aangepast! Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps