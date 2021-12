De afgelopen maanden zijn er wat klachten van gebruikers van de Apple Watch Series 7. Het model laadt soms niet goed op. Waar dit door komt is niet duidelijk, maar mogelijk heeft het iets te maken met het vernieuwde oplaadsysteem en de komst van snelladen. Apple bracht eerder al watchOS 8.1.1 uit waarin enkele problemen opgelost werden, maar met watchOS 8.3 lijkt het nu weer raak. Op meerdere fora klagen gebruikers van oplaadproblemen, met name met opladers van derden.



Op Reddit melden meerdere gebruikers dat sinds watchOS 8.3 sommige opladers van derden problemen geven. Het opladen gaat heel traag of de Apple Watch laadt soms helemaal niet op. Het herstarten van de Apple Watch blijkt niet te helpen. Op Apple’s supportforum staan soortgelijke klachten. Zo melden gebruikers met opladers van Belkin dat het scherm van de Apple Watch wisselt tussen het oplaadscherm, het toegangscodescherm en de wijzerplaat. Uiteindelijk liep de batterij leeg tot zo’n 10%, zo schrijft een gebruiker.

Er worden ook andere merken van opladers genoemd waar dit probleem opduikt, waaronder Bluebolt en Arduno. Het lijken voornamelijk gebruikers van de Apple Watch Series 7 te zijn die over de problemen klagen, al is niet van iedereen duidelijk om welk model Apple Watch het gaat. Wat wel duidelijk is, is dat watchOS 8.3 de boosdoener lijkt.

Oplossing: gebruik meegeleverde oplader

De oplossing lijkt voor getroffen gebruikers de meegeleverde oplader te zijn. Zodra de Apple Watch aan Apple’s eigen oplader ligt, laadt het horloge op de normale manier op. We verwachten dat Apple dit probleem in een toekomstige update oplost. Mochten we meer weten, dan lees je dat uiteraard op iCulture.

