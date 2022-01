AirBuddy 2.5

AirBuddy wordt gemaakt door ontwikkelaar Guilherme Rambo, die voorheen nogal druk was met het verspreiden van geruchten. Sinds aan het licht kwam dat hij $500 voor een scoop zou hebben betaald, heeft hij zijn werkzaamheden wat meer verlegd naar zijn zelfontwikkelde software. AirBuddy is daarvan de bekendste. Hiermee kun je je AirPods en Beats-hoofdtelefoons makkelijker verbinden met de Mac. We schreven eerder al over de release van AirBuddy 2.0 en de app is nu bij versie 2.5 aanbeland, met onder andere support voor andere hoofdtelefoons.



Shortcuts integration! Use actions from AirBuddy in the Shortcuts app to connect and disconnect headsets, change settings, gather information about your devices, and even check if there are any firmware updates available for your AirPods. pic.twitter.com/cZEl60p6lU — AirBuddy (@airbuddyapp) January 18, 2022

De grootste verbetering is echter de ondersteuning voor Shortcuts . Er zijn meerdere acties beschikbaar, zodat je bijvoorbeeld het batterijniveau, de devicestatus, de lijst van devices en de firmwareversie van je oortjes of hoofdtelefoon kunt bekijken. Je kunt dan zelf acties bedenken, zoals het krijgen van een notificatie als het batterijniveau onder een bepaalde waarde komt. Een speciale supportpagina legt uit hoe het werkt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het al eerder genoemde checken van het batterijniveau, het controleren van de firmware en videobellen met de AirPods. De laatstgenoemde shortcut controleert bijvoorbeeld of er in de komende 30 minuten een agenda-afspraak is waarin een URL voor een videogesprek aanwezig is. De shortcut maakt dan verbinding met de AirPods , schakelt de microfoon in voor de gekozen videoconferentie-software en opent de juiste URL in Chrome of Safari . Je kunt dit zelf instellen.

Verbeterde Magic Handoff

AirBuddy 2 kreeg al de nieuwe functie Magic Handoff, maar dat is nu verder uitgebreid. Met Magic Handoff kun je makkelijk een Magic Mouse, Keyboard of Trackpad van de ene Mac naar de andere verplaatsen. AirBuddy 2.5 maakt gebruik van een nieuw protocol, waardoor het betrouwbaarder werkt. Ook kun je de andere Mac uit slaapstand halen als je het accessoire naar de andere Mac verplaatst. In afwachting van Apple’s Universal Control, dat voorlopig nog niet in de startblokken lijkt te staan, zou dit een oplossing kunnen zijn als je je randapparatuur met meerdere Macs wil gebruiken.

De Proximity Engine 2 zorgt ervoor dat AirBuddy reageert op nabije AirPods en hun informatie sneller bijwerken. Dit komt beschikbaar voor gebruikers van macOS Monterey 2.5 met de optie om het ook in eerdere macOS-versies te activeren.

AirBuddy ook voor andere merken

Verder is het belangrijk om te weten dat hoofdtelefoons van andere merken zoals Sony nu geschikt zijn voor AirBuddy, waardoor je niet meer vast zit aan de producten van Apple en Beats. Omdat er geen Apple W1- of H1-chip in zit mis je wel enkele functies, zoals snel verbinden en waarschuwingen bij laag batterijniveau. Verder zijn er nog nieuwe thema’s voor widgets, een vernieuwd design voor de instellingen en de nodige bugfixes.

Huidige gebruikers kunnen gratis updaten naar AirBuddy 2.5. Nieuwe gebruikers kopen een licentie voor $10 via de website van de ontwikkelaar. Je hebt macOS Mojave 10.14.6 of nieuwer nodig.