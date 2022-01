The Information, een website die regelmatig met scoops van insiders komt, heeft een interessante theorie: Apple zou in de startblokken staan om fietsenmaker Peloton over te nemen.

Peloton in de problemen, schept kansen voor Apple

Als The Information iets beweert, dan is dat niet zomaar: vaak doen ze onthullingen en hebben ze interne bronnen om hun beweringen te onderbouwen. Nadat de tv-zender CNBC onthulde dat Peloton tijdelijk de productie van fietsen en loopbanden is gestopt vanwege een tegenvallende vraag, ontstond de indruk dat er een overname op stapel stond. Apple zou daarvoor de meest aangewezen kandidaat zijn. Aandeelhouders hebben hun vertrouwen verloren in CEO John Foley en er is een man die de aandelenkoers weer omhoog kan krikken: Tim Cook. Of het ook tot een overname komt is echter nog niet zeker. Zelf zegt Peloton dat ze een stapje terug gaan doen, nu de verkoop van trainingsfietsen en loopbanden tegenvalt. Het bedrijf raakte meteen 24% van z’n beurswaarde kwijt.



Peloton maakt fietsen en loopbanden die perfect aansluiten bij Apple’s nieuwe fitnessdienst Fitness+. Het zijn prijzige apparaten van $1.500 of meer en je hebt een betaald abonnement nodig om de lessen te kunnen volgen. In coronatijd explodeerde de verkoop omdat veel mensen thuis gingen sporten: Peloton noteerde een omzet van $3,15 miljard in het fiscale jaar 2021 terwijl er twee jaar eerder nog maar een omzet van $734 miljoen werd geboekt. Ook het aantal abonnementen op fitnesslessen nam spectaculair toe. Tijdens het hoogtepunt van de COVIC-pandemie nam Peloton toestellenmaker Precor over, om de productiecapaciteit flink te verhogen dankzij fabrieken in de staten North Carolina en Washington.

Maar daarna zakte de belangstelling met 17% in, een ontwikkeling die het management van Peloton totaal verraste. Gebruikers gingen terug naar kantoor en bezochten weer de sportschool, terwijl mensen die al een Peloton hadden gekocht, steeds minder bleken te sporten. Het aantal workouts per abonnee zakte van 26 naar 16 in de loop van het jaar, zo blijkt uit een brief aan aandeelhouders. En de beloofde omzetgroei van $4,4 naar $4,8 bleek behoorlijk tegen te vallen: het lag in werkelijkheid een miljard dollar lager.



Apple Fitness+ maakt gebruik van fietsen van Schwinn, die tussen $1200 en $3000 kosten.

Volgens CNBC is Peloton in december al gestopt met de Bike+, een duurder model van $2.500. De productie daarvan zal op z’n vroegst in juni worden herstart. Ook het goedkopere instapmodel van $1.500 zal nu twee maanden worden stilgelegd en de productie van loopbanden ligt zes weken stil. Wat daarbij niet helpt is dat klanten voortaan moeten betalen voor bezorging en installatie: $250 voor de fietsen en $350 voor de loopbanden. Voorheen was dit gratis.

Fitness+ has helped people live a better life and reach their wellness goals — myself included. Here’s to motivating and inspiring many more in 2022! https://t.co/SxFDMwhxLH — Tim Cook (@tim_cook) January 20, 2022

Ondertussen gaat het Apple voor de wind. Niet geheel toevallig (?) stuurde Tim Cook vannacht een tweet de wereld in om duidelijk te maken hoe succesvol Fitness+ is. Exacte aantallen van betalende abonnees geeft Apple echter niet. Peloton werkt samen met Apple’s GymKit, een connected dienst voor fitnessapparatuur dat maar niet van de grond lijkt te komen. Een overname van Peloton zou dat een flinke impuls kunnen geven.

Apple raadt overigens zelf de fietsen van Schwinn en de loopbanden van TechnoGym aan. Logisch, want de fietsen van Peloton hebben (nu nog) een concurrerend abonnementenmodel.