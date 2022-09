De Apple Watch Pro krijgt een iets ander uiterlijk, zo hebben eerdere bronnen al verklapt. Er zijn nu cases uitgelekt die laten zien wat er nieuw is. Zo krijgt de Apple Watch Pro mogelijk nieuwe knoppen en is het scherm plat, in plaats van afgerond.

De Apple Watch Pro wordt een spannend nieuw model in de line-up. Als we de geruchten mogen geloven wordt dit een geheel nieuwe lijn binnen de Apple Watch-serie, bedoeld voor duursporters en mensen die aan extreme sporten doen. Apple zou daarvoor het design van de Apple Watch Pro aangepast hebben, met onder andere een iets groter scherm en een titanium behuizing. Maar het is nog altijd de vraag hoe het model er precies uit gaat zien en op welk vlak deze verschilt van de gewone Apple Watch Series 8. Gelekte cases van de Apple Watch Pro geven meer inzicht, onder andere voor de knoppen.



‘Apple Watch Pro cases tonen extra knoppen’

De afbeeldingen van de cases zijn onder andere gedeeld door Sonny Dickson en DuanRui, twee geruchtenlekkers die wel vaker vroegtijdig informatie delen van nog niet aangekondigde producten. De afbeeldingen zijn onder andere verschenen op het Chinese Weibo, waar veel van dergelijke informatie vandaan komt. Het is daardoor niet altijd even betrouwbaar, maar gezien de geruchten van afgelopen tijd wilden we je deze afbeeldingen niet onthouden.

Op de foto’s is te zien dat er aan de linkerkant uitsparingen zitten voor twee extra knoppen. Bij huidige Apple Watch-modellen zit aan de linkerkant de speaker, terwijl alle knoppen alleen rechts zitten. Waar de knoppen precies voor bedoeld zijn en hoe deze eruit zien, is nog niet duidelijk. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat deze Apple Watch Pro, gezien de doelgroep, extra knoppen krijgt. Voor actieve sporters is het praktischer om een knop in te drukken dan iets aan te tikken op het scherm. Dat is dan ook de reden dat veel sporthorloges veel knoppen hebben, bijvoorbeeld voor een stopwatch. Apple zou de knoppen daar ook voor kunnen gebruiken, of bijvoorbeeld voor extra functies in de Workout-app.

Tegelijkertijd zijn er nieuwe schematische tekeningen opgedoken (via 91Mobiles) waarop nog meer details te zien zijn. Uit die tekeningen blijkt dat het niet om twee knoppen, maar om één nieuwe knop en drie gaatjes, mogelijk voor de microfoon en speakers. Aan de andere kant zien we dat de Digital Crown en de zijknop samengevoegd zijn in een deel van de behuizing dat iets verder uit steekt. Of dit er uiteindelijk ook zo uit gaat zien op het daadwerkelijke model, is nog maar de vraag. Mogelijk zorgt deze uitstulping voor iets meer stevigheid.

‘Display Apple Watch Pro wordt plat’

Iets anders wat uit de afbeeldingen af te leiden is, is dat het scherm mogelijk plat wordt. Dat is te zien aan de rand van de cases, die deels over het scherm heen zou vallen. Ook in de schematische tekening zien we vanaf de zijkant een plat scherm. Bij huidige Apple Watch-modellen ligt het scherm als het ware op de behuizing, met een bolling aan de zijkanten van het glas. Bij de Apple Watch Series 7 is daardoor een deel van de wijzerplaat vanaf de zijkant zichtbaar, zonder dat je dus op het scherm hoeft te kijken. Een plat scherm zou dit effect wegnemen, maar biedt wel een nieuw design. Eerder werd er al gesproken dat de Apple Watch Pro een nieuw design zou krijgen.

Another photo in case people are interested in Apple Watch Series 8 Pro. https://t.co/kMYnYdWZzN pic.twitter.com/G9Zd0r7S3t — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 5, 2022

Ondanks het platte scherm, lijkt het er niet op dat de Apple Watch Pro ook platte zijkanten krijgt. Deze cases tonen wederom afgeronde zijkanten, dus het lijkt erop dat dat ongewijzigd blijft ten opzichte van de huidige modellen. Maar het platte scherm kan de Apple Watch Pro wel een geheel nieuwe look geven, zeker in combinatie met nieuwe knoppen aan de linker zijkant.

De Apple Watch Pro zal aanstaande woensdag aangekondigd worden, samen met de Apple Watch Series 8 en Apple Watch SE 2022. Apple gaat ook nog de iPhone 14-serie onthullen, dus het wordt een druk hardware-event. In ons artikel lees je de verwachtingen van Apple’s september 2022-event.