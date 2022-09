De laatste dagen duiken er allerlei geruchten over de Apple Watch Pro op, onder andere over het formaat, extra functies en meer. In dit artikel zetten we alle geruchten overzichtelijk bij elkaar.

De Apple Watch Pro wordt het eerste volledig nieuwe Apple Watch-model sinds jaren. Naast de standaard Apple Watch Series 8 en de nieuwe Apple Watch SE 2022, komt er dus ook nog een duurdere en meer uitgebreide versie bij. Geruchten over deze Apple Watch Pro stammen al uit het voorjaar van 2021, maar de laatste dagen zijn er steeds meer geruchten die alle details van de Apple Watch Pro samenbrengen.

#1 ‘Nieuw model voor fanatieke sporters’

Al in maart 2021 schreven we voor het eerst over een aanstaande extra stevige versie van de Apple Watch voor sporters. Hoewel je met de huidige Apple Watch ook gewoon je workouts kan doen, is er een doelgroep die op zoek is naar een echt fanatiek sporthorloge. Garmin heeft diverse sporthorloges in het assortiment en Apple zou nu dus ook in dit gat gaan springen. Het model krijgt mogelijk de naam Apple Watch Pro en heeft verder dezelfde functies en specs als de Apple Watch Series 8, waaronder een ECG, bloedsaturatiemeter en een nieuwe temperatuursensor voor je lichaamstemperatuur.



De huidige Apple Watch Edition in titanium

#2 ‘Behuizing van titanium, afgeronde zijkanten’

De extra stevigheid zouden we terug zien in de behuizing van titanium. Apple heeft al een titanium Apple Watch in de vorm van de Apple Watch Edition. Hoewel titanium wel krasgevoelig is, is de behuizing wel een stuk steviger dan bijvoorbeeld aluminium. Ook is de look wat ruiger dankzij de mogelijke geborstelde afwerking. Verwacht overigens geen platte zijkanten: volgens de nieuwste geruchten komt de Apple Watch Pro gewoon met afgeronde zijkanten. In welke kleuren de behuizing komt is nog niet bekend, want daar zijn nog geen geruchten over geweest.

#3 ‘Apple Watch Pro krijgt plat en groter scherm, nieuw formaat van 49mm’

De Apple Watch Pro kenmerkt zich niet alleen door de andere behuizing, maar vooral door het grotere scherm. Het model zou een groter scherm krijgen (mogelijk met een schermdiagonaal van 1,99-inch) en is volgens de laatste tekening helemaal plat. Dat betekent dat het display mogelijk wat minder goed vanaf de zijkant af te lezen is, maar mogelijk is het model daardoor wel wat steviger met minder kans op krassen en gebroken glas. De Apple Watch Pro zelf zou in een nieuw formaat van 49mm komen. Waarschijnlijk blijft het bij één formaat, in tegenstelling tot de gewone Apple Watch en Apple Watch SE.

#4 ‘Extra programmeerbare knop’

Er zijn inmiddels al diverse cases voor de nieuwe Apple Watch Pro uitgelekt en daarop is een extra knop te zien. De extra knop op de Apple Watch Pro zit aan de linker zijkant, onder de plek waar de gaatjes voor microfoon en speaker zouden zitten. De nieuwe knop op de Apple Watch Pro is volgens Mark Gurman programmeerbaar. Dat betekent dat je als gebruiker zelf kan kiezen wat je met de knop doet. Denk aan het starten van een specifieke work-out, het openen van je favoriete app of het gebruik van een specifieke functie.

#5 ‘Nieuwe S8-chip’

Het lijkt erop dat de Apple Watch Pro dezelfde nieuwe S8-chip krijgt als de Apple Watch Series 8. Maar de vraag is of dat ook echt extra functies op gaat leveren. Volgens diverse bronnen krijgt de S8-chip dezelfde specificaties als de S7, die qua prestaties weer nagenoeg gelijk was aan de S6-chip van het jaar daarvoor. Maar mogelijk heeft Apple wel allerlei optimalisaties doorgevoerd, waardoor de chip toch een nieuwe naam verdiend.

#6 ‘Nieuwe spaarstand voor langere batterijduur’

Als je als fanatieke sporter een marathon gaat lopen of een berg gaat beklimmen, wil je natuurlijk wel dat je lekker lang met een Apple Watch kan doen. Daarvoor komt er mogelijk een nieuwe spaarstand. Die zorgt ervoor dat de batterij van de Apple Watch Pro langer mee gaat, terwijl je de belangrijkste functies nog kan blijven gebruiken. Denk aan het doen van een workout, maar dat sommige andere functies tijdelijk uitgeschakeld worden. Er gaan al langer geruchten over een nieuwe spaarstand. Eerst leek het erop dat dit onderdeel zou zijn van watchOS 9, maar dat is niet het geval. Het is nog wel de vraag of de spaarstand alleen in de Apple Watch Pro komt of ook in de Apple Watch Series 8 zit. Mogelijk blijft de functie exclusief voor de Apple Watch Pro, omdat deze door het grotere formaat ook een grotere batterij kan krijgen.

#7 ‘Eigen lijn bandjes en wijzerplaten voor Apple Watch Pro’

Volgens Bloomberg gaat Apple een breed aanbod van speciale horlogebandjes uitbrengen, speciaal voor de Apple Watch Pro, waarbij de nadruk zal liggen op sportief gebruik. De horlogebandjes zullen waarschijnlijk nog steeds gebruik maken van hetzelfde mechanisme, maar in een groter formaat. Daardoor zijn je oude bandjes nog wel te gebruiken, maar zullen ze minder goed passen. Voor het mooiste effect zul je nieuwe bandjes moeten aanschaffen. Behalve speciale bandjes, krijgt dit model ook specifieke wijzerplaten die gebruikmaken van de extra ruimte op het scherm. Verwacht ook speciale wijzerplaten voor bepaalde sportfuncties, waarin extra veel statistieken getoond kunnen worden.

This isn’t covered in the CAD drawings, but the new set of bands for the Apple Watch Pro is going to be pretty wide ranging and play into the extreme sports theme. There will also be some pretty info dense faces for fitness metrics. https://t.co/jSD0KZGe1b — Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2022

#8 ‘Prijs Apple Watch Pro is minstens $900’

Er is ook al een gerucht geweest over de prijs van de Apple Watch Pro. Het lijkt erop dat je voor dit model diep in de buidel moet tasten. Er is gesproken over een prijs van minimaal $900,-, maar het zou ons niets verbazen als dit model in euro’s richting de €1.100,- gaat. Je krijgt daar dan wel een titanium Apple Watch voor, met een stuk groter scherm en mogelijk een langere batterijduur. Er zijn veel andere sporthorloges die soms nog veel duurder zijn, dus deze prijs is zeker niet uit de lucht gegrepen.

#9 ‘Release Apple Watch Pro binnenkort’

We weten nog niet precies wanneer de Apple Watch Pro in de winkels ligt, maar wel dat we niet lang meer hoeven te wachten op de aankondiging. Apple gaat de Apple Watch Pro waarschijnlijk tijdens het iPhone 14-event van 7 september onthullen, samen met de andere nieuwe Apple Watch-modellen. De kans is groot dat het toestel een week later in de winkels ligt, al kan Apple er ook voor kiezen om de release van de nieuwe Apple Watch-modellen meer te spreiden.

Lees ook onze verwachtingen van Apple's september 2022-event. Daarin lees je wat Apple nog meer gaat onthullen, waaronder de iPhone 14-serie en misschien wel de AirPods Pro 2.